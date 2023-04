Caso Interoceánica: las declaraciones de Josef Maiman y Jorge Barata que delataron a Alejandro Toledo

Josef Maiman y Jorge Barata revelaron las coimas que el expresidente Alejandro Toledo recibió de la constructora Odebrecht.

El expresidente Alejandro Toledo llegó ayer a Lima tras ser extraditado desde los Estados Unidos para que responda ante la justicia por presuntos actos de corrupción en la trama del caso Odebrecht. Tras seis años como prófugo, ahora tendrá que rendir cuentas a la justicia por los delitos que se le imputan: lavado de activos, colusión y tráfico de influencias.

En concreto, el Ministerio Público acusa al otrora fundador del partido político Perú Posible de haber recibido un soborno de 35 millones de dólares para adjudicar a la constructora brasileña los tramos dos, tres y cuatro de la Carretera Interoceánica Sur, una de las obras más emblemáticas durante su gobierno que comprendió desde el 2001 al 2006.

Sin embargo, para llegar a esta imputación, dos testimonios resultaron claves para desentrañar este caso que podría llevar a Toledo Manrique, de 78 años, a la cárcel por veinte años y seis meses. Esos son los de Josef Maiman, empresario peruano-israelí y amigo personal del exmandatario, y Jorge Barata, exsuperitendente de Odebrecht en el Perú.

El fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial de fiscales del caso Lava Jato, fue el encargado de interrogar a Barata y Maiman como parte de la investigación a Toledo Manrique. De ellos sacó las pruebas necesarias contra el exmandatario.

Un decreto beneficioso

Cuando el fiscal Pérez lo llegó a interrogar, Barata contó que toda la operación para favorecer a Odebrecht inició con la publicación del Decreto Supremo 022-2005 que permitió exonerar los tramos dos, tres y cuatro de la Carretera Interoceánica del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

Tras este primer paso, Barata aseguró que tuvo varias reuniones con el expresidente Toledo en Palacio de Gobierno. En estos encuentros, ambos hablaban sobre cómo se iba a dar la licitación a favor de la constructora brasileña.

“Todos los detalles del proceso que mandaba, qué informe había, qué informe no había, dónde estaba trabado el proceso, por qué no terminaba. En varias ocasiones (…) él agarraba el teléfono y llamaba al ministro de Economía y Finanzas”, apuntó el exejecutivo de Odebrecht ante el representante del Ministerio Público cuando lo entrevistó en Brasil.

Barata confirmó que estas citas con el exmandatario sirvieron para que les dieran las concesiones. A cambio, anotó que le entregaron 31 millones de dólares que tuvo un receptor para evadir las sospechas.

El amigo delator

La persona que se encargaba de recibir los sobornos de Odebrecht era el empresario peruano-israelí y amigo personal del exmandatario, Josef Maiman, quien también dijo su verdad cuando el fiscal José Domingo Pérez requirió su declaración.

“Toledo me presenta a Barata en el hotel, donde Barata me dice que puedo reunirme con Marcelo [Odebrecht]. Todo sucede en el Marriott. Fue una buena reunión porque despertamos el interés de Marcelo [...] la reunión consistió en la presentación de mi empresa porque queríamos cooperar con Odebrecht en proyectos de otros países”, contó Maiman sobre la ocasión que conoció a los representantes de Odebrecht en compañía del expresidente.

Antes de perder la vida el 9 de octubre del 2021, Maiman quiso detallar en qué condiciones aceptó ser el testaferro de Toledo.

“En la segunda mitad del 2004, en noviembre, ya en Brasil, él (Barata) ya sabía que yo estaba dispuesto a ser el receptor y Barata, cuando me lo pregunta y trata de confirmar que yo acepté ser el receptor, en la cual él me menciona por primera vez que hay una relación directa con la Interoceánica y me dice que él va a necesitar un contrato de servicio con mi empresa, que lo necesita para poder justificar ante los bancos brasileños, el financiamiento brasileño de ejecutar las transacciones”, refirió al fiscal Pérez.

En esa línea, Maiman agregó que puso sus empresas Merhav, Warbury y Trailbrige para que reciban el dinero de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht. En total, el amigo personal de Toledo anotó que recibió en sus cuentas cerca de 31 millones de la firma brasileña, mientras cuatro millones provinieron de la constructora Camargo y Correa que iba por el tramo cuatro de la Carretera Interoceánica.

El dinero recaudado, según Maiman, después era transferido a la empresa Confiado International que traspasaba todo a dos compañías creadas en Costa Rica. Con estos sobornos, luego, abriría el hilo de la madeja de otro caso que involucra al expresidente Toledo que es el caso Ecoteva, donde también afronta un juicio por el presunto delito de lavado de activos.

En el proceso judicial están incluidos como coautores del delito de lavado de activos, la esposa de Toledo, Eliane Karp, su suegra Eva Fernenbug, el exjefe de seguridad presidencial, Avraham Dan On, y el hijo de este, Shai Dan On. En tanto, el abogado David Eskenazi, exapoderado legal de Fernenbug, es procesado como cómplice primario.