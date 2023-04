Andrés Hurtado asegura que Guillermo Guille hacía que Ricky Tosso le pegara: “Él lo disfrutaba”

Andrés Hurtado indicó que no puede olvidar todo el maltrato que sufrió de parte de Guillermo Guille. Pese a que falleció hace varios años, el conductor siempre recordara las veces que el productor buscaba que Ricky Tosso lo golpee en las parodias que representaban. Así lo indicó en la última emisión de su programa ‘Sábado con Andrés’.

Como se recuerda, el sábado 15 de abril, el conductor confesó lo mucho que detestaba a Guillermo Guille por haberlo maltratado, hasta el punto de querer quitarse la vida. Después ello, en la última edición del programa, Andrés Hurtado invitó a Hayimi para que se contacte con él y saber qué es lo que piensa.

El vidente logró hacer conexión, y señaló que él no tenía la culpa. Al contrario, era el conductor de ‘Sábado con Andrés’ quien no tenía poder de retención y era “el más bruto de todos”, dejando sorprendido al animador, quien aceptó lo dicho supuestamente por Guillermo Guille.

Después de ello, el padre de Jossetty Hurtado contó que el productor de ‘Risas y Salsas’ disfrutaba ver cómo él sufría, y no podía quejarse con Panamericana TV por temor a perder su trabajo.

“Ponía a Ricky Tosso, solamente para que me pegue en el programa, exclusivamente para eso. Si tú datas todos los programas de televisión era solamente levantada de mano, él disfrutaba que a mí me pegarán, era un odio que tenía hacia mi persona que no entiendo cuál, nunca lo entendí. Y yo a ese señor solo le di amor”, indicó Andrés Hurtado, resaltando que ahora que había hecho conexión, necesitaba decirle lo que pensaba de él.

“Ya que lo has traído del más allá y prácticamente está acá, él me debe estar escuchando lo desgraciado, (insultos de fuerte calibre), que fue. La gente dirá ‘ya déjalo, está muerto’. No está muerto, está vivo, porque tú (a Hayimi) te acabas de comunicar con él y a mí se me antoja la gana (de responderle), y él sabe perfectamente de todo lo que él abusó de mí y se lo conté en esa época a su esposa Mary Rosa Chumbe de Ubierna, sabía que él me maltrataba”, indicó,

Tenía temor de que lo sacaran de Panamericana TV

El comediante señaló que en ese entonces no podía quejarse con nadie, pues no quería perder su trabajo. “Yo no podía decir nada porque me botaban, yo era la última rueda del coche y necesitaba la plata para comer, yo tenía que aceptar el bullying, que me escupa y tenía que ir a mi casa lógicamente a callarme la boca”, indicó.

Asimismo, señaló que nadie de los que estuvo en ese momento puede desmentirlo, pues eran testigos de todo lo que ocurría con él. “Y no solamente fue en Paramericana, sino en América Televisión, también”, sentenció.