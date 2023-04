Alejandro Toledo asegura que se engregará a la justicia de EE.UU.: ¿Cómo será su traslado al Perú?

Sobre Toledo Manrique recaen tres acusaciones fiscales. (EFE/Latina)

“Yo me voy a entregar mañana [viernes 21], a las nueve de la mañana”, aseguró en la víspera el exdignatario Alejandro Toledo, investigado por recibir presuntas coimas de la constructora Odebrecht, desde Estados Unidos (EE.UU) a EFE.

Rechazada la última moción de emergencia que presentó el jueves veinte, ante la justicia norteamericana, al ex líder de Perú Posible se le acabó el tiempo para comparecer ante la Fiscalía peruana: deberá entregarse en la presente fecha o, en su defecto, ser arrestado para iniciar su proceso de extradición al Perú.

La solicitud de deportación llevaba en espera seis años. El Ministerio Público había solicitado dicha medida en relación a los casos Ecoteva e Interoceánica tramos 2 y 3, siendo este último por el que se aprobó el traslado de Toledo Manrique.

Alejandro Toledo se mostró en la intimidad de su hogar en sus últimas horas de libertad. (EFE/ Guillermo Azábal)

Tras múltiples recursos y maniobras legales presentadas, el abogado del exmandatario, Roberto Su Rivadeneyra, sostuvo dos días atrás que Toledo se entregaría, sin embargo, pudo conocerse que este presentó sin éxito un recurso adicional -ya mencionado anteriormente- para frenar el procedimiento.

Tras este fracaso, el letrado volvió a asegurar que su patrocinado se someterá a lo dispuesto por el juez estadounidense Thomas S. Hixson.

“Como lo estuve anunciando, las nueve de la mañana de California comparece ante el juez y se pone a disposición de la justicia americana”, insistió a Epicentro posteriormente. De cumplirse con lo anunciado, añadió, la próxima semana el ex Jefe de Estado ya estará en suelo peruano.

Declaraciones del abogado de Alejandro Toledo. Epicentro

Plazos y procesos

De acuerdo a lo estimado en la normativa, una vez que Alejandro Toledo sea apresado por las autoridades de EE.UU., se iniciará una cuenta regresiva de tres o cuatro días en los que se realizarán coordinaciones con la Fiscalía del Perú.

“No sé cuanto tiempo voy a estar aquí en la cárcel. No sé quienes van a venir a recogerme del Perú. Lo único que pido (...) [es que] no me maten en la cárcel, déjenme luchar con argumentos”, afirmó el expresidente a EFE pese a que, a lo largo de este periodo, pudo acceder a su derecho a la defensa.

Hasta el momento, se conoce que este permanecerá en una carceleta a la espera que un equipo fiscal peruano, junto a otros funcionarios, se traslade a suelo estadounidense.

Su Rivadeneyra confirmó que el investigado ya entregó su pasaporte, por disposición del magistrado Hixson (California), a través de sus pares en la defensa legal. Todo está dispuesto para su detención.

Diligencias fiscales

“La Fiscalía lo que hace es un seguimiento donde coordina con su par allá, que es la Fiscalía -llamémoslo así- de Estados Unidos. En ese sentido, le proporciona información o hacen coordinaciones para que se defienda allá la extradición que estamos solicitando”, detalló a Infobae la exprocuradora Katherine Ampuero.

