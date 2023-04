Alejandra Baigorria aclara cuál era su vínculo con Macarena Vélez antes de iniciar su romance con Said Palao

Alejandra Baigorria aclara cuál era su relación con Macarena Vélez. (Willax TV)

Alejandra Baigorria estuvo por primera vez como invitada en el set de ‘Amor y Fuego’ y habló de varios temas que han ocasionado titulares en los medios de comunicación como sus relaciones amorosas con Guty Carrera, Arturo, Arturo Caballero y Said Palao. Además, fue consultada sobre las palabras de Macarena Vélez, ex pareja de su actual enamorado.

Y es que, Macarena Vélez dejó entrever que la rubia se habría equivocado al empezar su historia de amor con el chico reality y señaló que está tranquila teniendo fuera de su círculo de amistad a la empresaria. Estas declaraciones se dieron en 2022 y la popular ‘Gringa de Gamarra’ prefirió no responderle; sin embargo, este 21 de abril explicó cuál era su vínculo con la modelo antes de comenzar su romance.

Todo sucedió cuando Rodrigo González leyó una de las preguntas que sus seguidores le mandaron para Alejandra Baigorria. “¿Alguna vez habló con Macarena respecto a su relación con Said? ya que eran amigas y trabajaron juntas?”, fue la interrogante y a lo que Alejandra Baigorria aclaró que su relación inició de manera fortuita.

“No, nunca he tenido la oportunidad porque ella sí se cerró de un tema que no logro entender, porque cuando tengo algo con Said fue algo que no se planeó. No era que yo salía con él. (En el ampay) fue mi primer beso con él. No habíamos salido antes”, comenzó diciendo la empresaria.

Con respecto a las declaraciones de Macarena Vélez donde da a entender que se sintió traicionada, la exchica reality recalcó que ella no quiere entrar en dimes y diretes con la modelo; sin embargo, indicó que le incomodó que el tema vuelva a ser tocado después de tantos años de su ruptura con Said Palao. Además, dejó en claro que nunca la considero como amiga íntima o que deba respetar los famosos “códigos de amistad”.

“Yo amigas de la televisión, no tengo ninguna. Nosotras compartimos camerinos, un trabajo en la que nos veíamos de lunes a viernes, pero de ahí a que ella se haya quedado a dormir en mi casa o que tengamos un chat donde nos contamos cosas personales o que nos llamemos a pedir un consejo, no (...) Lo que yo compartí con ella fue lo mismo que con todas las chicas del programa”, aclaró.

Para la exintegrante de ‘Esto es Guerra’, Macarena Vélez aún no habría superado todo lo que vivió con el deportista y considera que habló del tema porque quería hacerle pensar a la gente que le dolió el inicio de su relación, cuando la realidad es otra.

“Ahí yo veo un tema de no superación. Si yo tengo un ex que no me interesa en lo más mínimo, no tendría problemas. Son casi 4 o 5 años que ella ya no tiene nada con Said, entonces... Yo le desearía lo mejor. Yo pienso que debe ir por ahí (no lo ha superado) ¿para qué tener ese rencor?”, sentenció.

Alejandra Baigorria no consideraba amiga a Macarena Vélez. (Captura)

¿Qué dijo Macarena Vélez sobre Alejandra Baigorria?

¿Te sientes traicionada o decepcionada por Alejandra Baigorria?”, preguntó Shirley Arica a Macarena Vélez cuando estuvo en su canal de YouTube. La exchica reality se sorprendió con la interrogante, pero no tuvo problema en responder, dando a entender que Alejandra Baigorria no debió enamorarse de Said Palao.

“Esta pregunta de hace años. Ya pasó hace tiempo un montón. Yo ya estoy en otra etapa de mi vida, en su momento las personas se dieron cuenta de muchas cosas. Yo la conocí en el 2013, he compartido bastante con ella, muchísimo”, confesó al inicio.

“Más que todo compartíamos mucho en el canal, en camerinos. La verdad no prefiero hablar de terceras personas, menos hoy que ya pasó bastante tiempo. No me gusta decir si algo está mal o está bien, nadie es dueño de eso (...) Siempre deseando lo mejor a cada quien, las personas en su momento se habrán dado cuenta de las cosas, yo me mantengo al margen de eso. En su momento, cada quien sabe las cosas que pasaron. Yo me quedo con eso y me lo llevo conmigo”, concluyó.