Eliane Karp no puede salir de Estados Unidos, asegura abogado del expresidente Alejandro Toledo

El defensor legal del exdignatario Alejandro Toledo, Roberto Su Rivadeneyra, se refirió a la actual situación de la ex primera dama Eliane Karp.

Su Rivadeneyra recordó que a pesar de incluirse a la ex pareja presidencial —residente en Estados Unidos (EE.UU.)— en el caso Ecoteva, el proceso de extradición que enfrenta actualmente el expresidente está relacionado al caso Interoceánica tramos 2 y 3.

Por ello, “descartó que la señora Karp pueda venir [al Perú], con el señor Toledo”, pues sobre ella también recae un pedido de deportación al territorio nacional que sigue su propio curso.

La aún esposa del expresidente es investigada por el presunto delito de lavado de activos, por la Fiscalía de la Nación, en el marco del mencionado caso; dicha denuncia se produjo en el año 2013, cuando se evidneció que Eva Fernenbug, madre de Karp, compró diversos inmuebles por grandes sumas de dinero.

El Ministerio Público sostiene que Toledo Manrique recibió coimas de la constructora Odebrecht, a cambio de la buena pro en su gestión para distintas obras, que fueron destinadas a compañías offshore (Ecoteva Consulting Group) que tenían a Fernenbug como representante.

“La señora Eliane Karp no puede salir de EE.UU., porque tiene una orden de captura internacional. Hay un proceso de extradición para ella y el expresidente Toledo por el caso Ecoteva, que todavía no se ha activado, todavía no ha iniciado el trámite”, manifestó el letrado a Exitosa.

Ex primera dama cuestiona extradición

Karp Fernenbug manifestó que la intención las autoridades peruanas es perudicar al expresidente: negarle su derecho al debido proceso y encarcelarlo. En sus declaraciones, sin embargo, evitó referirse a los actos de corrupción que se le imputan a ambos.

“[Lo que quieren es] meterlo preso [a Alejandro Toledo], que se muera y que nunca haya juicio, porque juicio no va a haber, porque han decidido armar toda una farsa, todo un texto, y un discurso falso, no quieren escuchar la defensa”, manifestó la ex primera dama a Willax.