Dina Boluarte entregó 48 millones de soles al Congreso para arreglar y pagar servicios básicos como el baño y la electricidad

Dina Boluarte saludó al Congreso por rechazar debatir la moción de vacancia

A pesar de que las diferentes encuestas, como Ipsos Perú y el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), muestran el alto rechazo ciudadano de la presidenta, Dina Boluarte, y el Congreso de la República, ambos siguen no solo con su pacto de no agresión, sino con una estrecha colaboración.

El ministro de Economía, Alex Contreras, sustentó hace unos días sobre el crédito suplementario de 48 millones de soles que iban a brindar al Parlamento. Sin embargo, no se sabía en qué se iba a gastar tal dinero que saldrá de los bolsillos de millones de peruanos.

En detalle, la gestión de José Williams recibe una partida adicional al presupuesto que ya tiene que bordea los S/880 millones. Así, el dinero que entra a sus arcas serán usados para diferentes aspectos que llaman la atención.

Tal como indica el periodista Paolo Benza en su cuenta de Twitter, de los 48 millones de soles adicionales, una parte se usará para encargos de puestos; es decir, para el personal (18 millones). Además, también se distribuirá en el mantenimiento al sistema eléctrico del Palacio Legislativo, mejorar los servicios higiénicos, comprar un sistema de conferencia, asistencia y votación electrónica en el Hemiciclo.

El presupuesto adicional que el Gobierno ha dado al Congreso se usará en diversas actividades.

De otro lado, se pondrá en marcha proyectos como la implementación del archivo documental y depósito administrativo, la construcción de una biblioteca y el conocido centro médico exclusivo para los parlamentarios que costará S/2 millones.

Fuerte rechazo

Recientemente, la empresa Ipsos-Perú publicó los resultados de un nuevo estudio en el que muestra el nivel de popularidad de la presidenta Boluarte y el Congreso.

Actualmente, Boluarte Zegarra tendría el 77% de desaprobación a nivel nacional. La cifra representa un aumento de un punto a comparación de marzo pasado cuando registraba 76%. La principal causa de rechazo hacia a la jefa de Estado es que no estaría buscando soluciones para mejorar la situación económica del país (45%).

Otras causas es porque no maneja bien las protestas sociales (38%), estar involucrada en actos de corrupción (31%) y no está apoyando a los damnificados de las lluvias y los huaicos (30%), quiere quedarse en el gobierno/no desea el adelanto de las elecciones (28%), traicionó a Pedro Castillo/aliada del Congreso (27%) y no apoya a los pobres (22%).

Por su parte, solamente el 15% respalda a la mandataria Boluarte. En el desglose, el apoyo se debe paradójicamente porque está realizando mejoras en la economía (41%) y apoya a los damnificados de las lluvias (27%). El 26% por ser la presidenta constitucional de la República.

El sondeo de IPSOS también detalla sobre la imagen que tiene el Parlamento ante la opinión pública. El 84% de la población no respalda a la representación nacional. Esto representa un aumento de dos puntos a diferencia de febrero y marzo. En tanto, el 15% le brinda su apoyo.

De otro lado, también hay una interrogante respecto al papel que el Congreso tuvo durante el fallido autogolpe de Estado del expresidente Castillo.

Ante la pregunta de lo que ocurrió el 7 de diciembre del año pasado, el 49% de los encuestados cree que la representación nacional hizo un golpe de Estado para sacar al profesor cajamarquino del poder. Mientras el 46% considera lo contrario: Castillo quiso quembrar el orden constitucional.