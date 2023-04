Bárbara Mori se emocionó al recibir chullo y habló del acento peruano: “Es complicado hacerlo”

Bárbara Mori habló del acento peruano y su nueva película 'Mistura'. (Marca Perú)

Desde hace varias semanas Bárbara Mori se encuentra en Perú grabando su próxima película ‘Mistura’, el cual planea exponer lo mejor de nuestra gastronomía y cuenta con la participación de Christian Meier. La actriz emocionó a sus fieles seguidores al contar que se quedaría en nuestro país para grabar las escenas.

Durante una entrevista para ‘Marca Perú', la mexicana contó más detalles de esta nueva producción. Asimismo, se mostró muy contenta al recibir un torito de Pucará y un chullo, artículos representativos de nuestra cultura peruana. La recordada ‘Rubí' se emocionó con los obsequios.

“Creo que es una película importante de tocar porque habla de la transformación de la mujer. Me gusta porque es un reto para mí y me gusta sacarme de mi zona de confort y hacer cosas que no había hecho antes. Habla de la mezcla de culturas a través de la gastronomía y va a estar muy bonito porque la película ha tenido tomas muy bellas de los platillos que vamos a preparar”, dijo.

Asimismo, Bárbara Mori habló de lo difícil que es hablar con el acento peruano. Y es que, la artista internacional reveló que interpretará a una mujer francesa que ha vivido toda su vida en Lima. Por ello, deberá aprender todas las jergas y el modo de hablar de los limeños.

“Mi personaje es una francesa que creció en Lima, por lo cual, voy a tener que hablar como peruana. A pesar de que tengo mucha facilidad con los acentos, el acento peruano es muy complicado porque es supersutil”, agregó.

Finalmente, no dudó en invitar a sus fieles seguidores y público en general a que visiten el Perú, resaltando la diversidad de lugares por conocer, la gastronomía y la humildad que brindan las personas.

“A todos aquellos que no han estado todavía en Lima, en Perú, los invito a que lo conozcan. ¡Es hermoso! Los lugares son espectaculares, tiene gente hermosa y cálida, una comida deliciosa. ¡Van a comer increíble! Van a consentir su estómago. Van a conocer una cultura hermosa. ‘No se pierdan Perú’”, sentenció con una sonrisa en el rostro.

Bárbara Mori habló del acento peruano. (Captura)

Cabe mencionar que, este proyecto cuenta con la producción de Ivan Orlic, fundador de Seine Pictures. Además, es importante señalar que Bárbara Mori y Christian Meier no solo estarán frente a las cámaras, úes también son los productores ejecutivos de esta propuesta.

Bárbara Mori y Christian Meier juntos en ‘Mistura’

Christian Meier y Bárbara Mori son dos actores muy queridos por sus fans nacionales e internacionales. Ambos han cautivado en la pantalla grande y chica, por lo que verlos actuar juntos es una alegría para todos sus seguidores, quienes podrán disfrutar de su talento en conjunto gracias a la película peruana “Mistura”.

El filme es dirigido por Ricardo de Montreuil y no es la primera vez que el también escritor ha trabajado de la mano con el artista y la uruguaya, pues en el 2005 los reunió en la cinta “La mujer de mi hermano”, que está basada en la novela homónima de Jaime Bayly y tuvo a las dos estrellas como protagonistas.

¿Qué personajes interpretarán Bárbara Mori y Christian Meier?

Christian Meier y Bárbara Mori regresarán con ‘Mistura’, película que se centra en el Perú de la década de los 60. Norma (Bárbara Mori) no solo tendrá que lidiar con el abandono de su esposo (Christian Meier), sino también con el desprecio de la sociedad elitista de Lima.

Ella no se dejará vencer y decidirá salir adelante. Junto a otras personas de diversas comunidades —que antes no conocía— inaugura un restaurante, un ambicioso negocio que le enseñará a ver la vida de diferente manera. Descubrirá cómo los insumos de estos lugares pueden aportar sorprendentemente a la comida del Perú.