Andrés Hurtado entrevistó al hijo de Guillermo Guille: “Detesté a tu padre, me destruyó la vida”

Este sábado 15 de abril, Andrés Hurtado entrevistó al hijo del fallecido productor televisivo Guillermo Guille en ‘Sábado con Andrés’, y no dudó el confesarle el gran rencor que le tiene por haberle hecho daño. El conductor de TV tuvo en su set al pastor Fabio Ubierna, y no dudó en decirle cuánto odió a su progenitor.

“Detesté a tu padre, está lógicamente ya muerto. Es un hombre que me hizo mucho daño a mí en este set de televisión. Me hizo sufrir mucho y yo intenté hasta matarme por todo lo que él me hizo. Y justamente me tocó entrevistarte a ti hoy”, indicó el conductor de TV, quien indicó que tan pronto supo que lo entrevistaría, pensó mucho en por qué no abrir su corazón y contarlo.

“Supe que era tu padre, el hombre que más (me hizo daño), debe estar, lógicamente, me imagino, en el infierno ahorita. Me han pedido muchas veces que me olvide. Yo no logro olvidar. Siempre uno dice, bueno, que Dios lo perdone, me dejo entender, pero yo no logro, no sé si disculparlo, perdonarlo. Y es muy duro que tú te sientes aquí y yo digo, se lo digo, no se lo digo. Estaba, tú eres un pastor, ¿por qué no abrirme?”, indicó Andrés Hurtado en medio de una ambiente de tensión y la atenta mirada del pastor.

Hurtado reconoció que Guillermo Guille ha sido creador de más de 50 artistas que han tenido mucha fama, con los cuales ha podido hablar y consideran al productor “una institución”.

“Sin embargo, a mí me maltrató, me humilló, me vejó, me destruyó la vida prácticamente a mí. Llegaba un momento que oraba a Dios de nunca más venir a la televisión. ¿Está bien lo que siento?”, le preguntó a Fabio Ubierna.

Andrés Hurtado hizo confesión sobre Guillermo Guille.

La respuesta del hijo de Guillermo Guille

Después de escucharlo atentamente, y no interrumpirlo en ningún momento, Fabio Ubierna decidió responderle, resaltando que no es abogado de su padre. Asimismo, no dudó en pedirle disculpas en nombre de su familia si siente que su padre lo ha dañado.

“Si has tenido una mala experiencia, independientemente de que haya sido con mi padre, yo no soy su abogado defensor, pero sí puedo hacer algo por él y en nombre de mi familia pedirte perdón. Si algo él te haya hecho que afectó tu vida en lo personal, en lo profesional, en lo íntimo, en lo que fuese, pedirte perdón”, fueron las palabras del pastor.

“Podemos pedir perdón nosotros en ese sentido. Ahora, cuando una persona ha sido lastimada, golpeada, como probablemente tú lo has sido y como dices por mi padre, uno guarda rencores, sentimientos en el corazón que no son tan fáciles de sacar”, acotó el religioso, recalcando la importancia de eliminar los malos sentimientos, pues es él quien la pasa mal y no puede estar bien consigo mismo.

“Lo que quiero hacerte ver es que el que guarda rencor, el que tiene odio, el que tiene resentimiento es el que la pasa mal. El otro ni se entera”, acotó Ubierna.

Por su parte, Andrés Hurtado indicó que tenía mucha razón y entendía lo que quería decir.

Andrés Hurtado se defiende de críticas. (Panamericana)

¿Quién es Guillermo Guille?

Guillermo Enrique Ubierna Vásquez, fue conocido como Guillermo Guille. Fue un guionista, director y productor de televisión argentino, quien colaboró notablemente en los programas cómicos peruanos desde la década de 1980 con la creación de sketches y personajes.

Es recordado por crear el exitoso programa Risas y Salsa de Panamericana Televisión. Andrés Hurtado fue parte de este espacio cómico.

Además, lanzó a la palestra figuras que aún tienen vigencia, tales como Gisela Valcárcel, Jeanet Barboza y Laura Bozzo.