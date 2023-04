Magaly Medina despotrica contra ‘Mande Quien Mande’: “Quieren afectar mi credibilidad”

Magaly Medina despotrica contra Mande Quien Mande | Magaly TV: La Firme

Magaly Medina no se quedó callada y arremetió contra el programa de América Televisión, ‘Mande quien Mande’. La figura de ATV se mostró molesta con el uso de una imagen que comenzó a aparecer en las redes sociales en las que posó al lado de Camila Ganoza y Richard Acuña en el baby shower de su hija.

Esta fotografía apareció en una nota casi 15 veces, contadas por la propia Medina Vela por lo que señaló que habría una mala intención para que no presten atención al verdadero motivo de la nota que sería el caso Richard Acuña y Camila Ganoza.

“En este programa ‘Mande quien Mande’, donde está Pía Copello, pusieron una nota mal intencionada, usando esta foto en muchísimas oportunidades, distrayendo incluso cuando hablaban los especialistas que ellos convocaron, distrayendo la real atención de la que era una nota periodística. Una nota periodística que tenía que hacer hincapié en las diferencias de estas parejas y en lo que reclamaba Camila Ganoza.”, señaló al inicio.

En otro momento, no dudó en marcar distancia entre la producción del programa y la presentadora María Pía Copello, quien es su amiga. Aseguró que trataron de desacreditar el testimonio de la denunciante.

“Sin embargo, repitieron la prueba, 15 veces más o menos, repitieron esa foto donde estoy yo. Por supuesto que en ese programa debe haber gente con bastante mala intención de tratar de desacreditar el testimonio que Camila Ganoza dio acá. No Pía Copello, por supuesto”, agregó.

Magaly Medina despotrica contra Mande quien Mande.

Finalmente, explicó que, además de desvirtuar el tema central, también estarían buscando afectar su credibilidad porque ella no tenía nada que ver. “Debe ser la gente que escribe esas notas, la gente que las edita, el productor del programa que es una manera de desvirtuar lo que acá estamos haciendo. Y otra manera de afectar mi credibilidad sin duda alguna, no tenían por qué poner. No soy yo la del conflicto, los del conflicto acá son dos personas que no tiene que ver conmigo solo para aclarar”, finalizó.

¿Por qué Magaly Medina asistió al baby shower de Richard Acuña y Camila Ganoza?

Magaly Medina negó tener algún vínculo cercano con Camila Ganoza y mucho menos Richard Acuña. La presentadora explicó a Infobae la razón por la que esa foto existe. Comentó que se trató de una invitación del excongresista a su esposo, quien era una persona cercana a él.

Por ello, la presentadora decidió acompañar a su pareja y fueron parte de esta velada. Esa fue la única vez que vio a la denunciante hasta que reapareció en su programa. “Fue el baby shower de Camila, era la primera vez que la veía, nos invitó Richard Acuña (a su esposo y a ella), nosotros estábamos de casualidad por la fiesta del Perol, creo, que se desarrolla durante el certamen del Concurso de Marinera allá en Trujillo. Nos encontramos en un restaurante, Richard conocía a mi esposo, y nos invitó a mí y a otra pareja más que estaba con nosotros. Decidimos ir, nos invitó un rato, mi esposo insistió, porque conoce a Richard de hace mucho tiempo”, contó Magaly Medina.