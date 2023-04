Juan Sheput confirmó que tuvo una relación con Vanessa Terkes: “Fue un maravilloso terremoto”

Juan Sheput confirma que tuvo un romance con Vanessa Terkes.

Decidió romper su silencio. Juan Sheput habló del romance que tuvo con Vanessa Terkes, el cual duró casi dos años. El exministro indicó que aunque ya no los une una relación sentimental, aún siguen siendo amigos.

Como se recuerda, desde el año pasado iniciaron las especulaciones sobre Vanessa Terkes y Juan Sheput. Sin embargo, ninguno se atrevía confirmar la relación. Una vez terminada esta unión, el exministro hasta dio detalles de lo vivido.

“Somos amigos ahora. Efectivamente, tuvimos un largo romance, pero ya en la actualidad somos buenos amigos”, confesó Juan Sheput a Trome.

Respecto a las razones, el político señaló que sus agendas apretadas hicieron que el amor no prosperara. Además, resaltó que el hecho que ella fuera un personaje público, no tuvo nada que ver con el fin de su romance.

“Los dos somos personajes públicos. Lo dramático era la agenda. Yo tenía una agenda muy complicada y ella también. Eso nos llevó a optar por un camino distante”, dijo.

Juan Sheput y su diferencia de edad con Vanessa Terkes

Juan Sheput también se refirió a la diferencia de edad. Como se sabe, ella tiene 45 años, mientras que él tiene 62. Para el político, esto no fue un impedimento para que supieran compenetrarse.

“En absoluto. (La edad) no es un tema que haya sido un tipo de impedimento. Para nada. Ella fue muy importante, a tal punto que me convirtió en una mejor persona. Yo tengo claro el chip social ahora más que antes, gracias a Vanessa”, recalcó.

El exministro señaló que estuvo casi dos años con la actriz, de quien tuvo buenas palabras. “Más que un torbellino, es un terremoto esa mujer. Un maravilloso terremoto. (Estuvimos) Casi dos años. (Quedó la amistad) Así es. Hasta ahora”, concluyo al mencionado diario.

Vanessa Terkes considera a Juan Sheput un caballero. (Foto: Instagram)

¿Qué dijo Vanessa Terkes sobre Juan Sheput?

En el 2021, Vanessa Terkes fue consultada por el ex ministro de Trabajo, con quien se especulaba una relación. En este entonces, la actriz prefirió no confirmar el rumor, pero sí lo llenó de halagos.

“Juan es un caballero, respetuoso y muy inteligente, que sabe de todo, tiene una memoria impresionante, se acuerda de fechas, situaciones, lugares, aprendo mucho de él y él de mí, porque a veces le cuento algunas historias del espectáculo”, dijo a Trome.

Asimismo, Terkes afirmó que estaba atravesando una buena etapa en su vida. “Solo puedo decirte que en este momento soy muy feliz, me va bien en todos los aspectos de la vida y creo que se me nota hasta en la mirada (...) El público en las redes me quiere mucho y les agradezco sus comentarios”, sostuvo.

Cuando le preguntaron si el acercamiento entre ambos se estaba consolidando en una relación romántica, Vanessa únicamente respondió: “El tiempo nos dará la respuesta”.