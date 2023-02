Alex Béjar nos cuenta sobre su nueva película, su amistad con Merly Morello y cómo el Perú le robó el corazón

La artista española habló sobre su personaje en 'Un retiro para enamorarse'. Carlo Fernández C./ Infobae.

Alex Béjar ha pasado de grabar videos con su celular y de subirlos a TikTok a la pantalla grande. Formará parte de la película ‘Un retiro para enamorarse’, producción peruana-española que se estrena a nivel nacional este jueves 23 de febrero, donde interpretará a Mónica, una adolescente que está descubriendo el lado bueno y malo del amor.

Pero la artista española llamó la atención del público peruano mucho antes del lanzamiento de su primera película. Los rumores de un romance con Merly Morello, con quien trabaja en ‘Un retiro para enamorarse’, iniciaron cuando la actriz nacional indicó en sus redes que era su “novia”.

Esta simple broma dio pie a una serie de especulaciones. “La gente pensó que estábamos juntas tal, fue gracioso”, nos señala Alex Béjar desde España. Lo cierto es que ambas actúan juntas en la película, pues interpretan a una pareja de jovencitas que desean solucionar un problema en común.

En entrevista con Infobae, Alex Béjar nos habló sobre sus inicios como actriz, su cercana amistad con Merly Morello y su viaje por Perú, el cual promete repetir.

Alex Béjar cuenta con más de 115 mil seguidores en TikTok. (Instagram/@alexbejar)

Alex, felicidades por tu primera película, cuéntanos un poco sobre tus inicios…

Yo empecé a actuar a los siete años. Hice mi primer cortometraje a esa edad y ahí supe que quería ser actriz. Mis padres no me hicieron mucho caso… cuando acabé el colegio me dijeron que no podía estudiar actuación. Estudié Comunicación Audiovisual y Relaciones Públicas, y a la vez hacía cursos de interpretación en las tardes. Aquí en España es muy complicado vivir de ser actor, pero hay que arriesgar.

¿Cómo llegó el TikTok a tu vida?

Yo empecé en TikTok haciendo los típicos bailes, trends de moda... pero luego dije ‘yo soy actriz, ¿por qué no hago algo de lo mío? Empecé a coger partes de series y películas y las empecé a recrear y poco a poco me empezaron a hacer dúos con gente conocida. Llegó donde llegó, muy guay.

Alex Béjar mostrando sus 'acting skills' en TikTok

En Internet las críticas y los memes abundan, ¿te llegaron a afectar en algún momento?

Al principio te choca y de primeras no te lo tomas mal, pero luego dices ‘joder, se están riendo de mí’. Pero esto es TikTok, yo hago drama y ellos hacen humor. A veces digo ‘esto es carne de meme’, sé que también lo hago para que me hagan duos. Al principio me impactó, pero ahora me ayuda a crecer. Me hacen conocida.

Al final, esta misma iniciativa propia por sobresalir en redes te sirvió para tener una pequeña participación en Élite…

Fue como hace cinco o seis años. En ese tiempo, no tenía agencia de representación. Me llegó a los oídos que estaban en casting para la temporada dos, envié correos, mensajes de Instagram y llamaba a la productora. Justo conseguí un mail a la directora del casting, le dije que me encantaría participar. Me dijo que lo sentía, pero que ya había acabado. Pero a los pocos días me contestó el productor ejecutivo en Instagram, y me dijo que quedaban pequeñas partes. Me presenté y a los días estaba dentro. Pude conocer a todo el elenco.

Alex Béjar en 'Élite', temporada dos. (Netflix)

Ahora con ‘Un retiro para enamorarse’, ¿cómo fue trabajar con Merly Morello?

Ella es un amor, Merly es súper cercana. En general, en Perú son todos súper cercanos, son súper abiertos. Desde que llegué, como no conocía a nadie, Merly siempre intentó meternos en sus planes. Me llevó a una premiere de teatro, luego me llevó con ella de fiesta, me presentó a sus amigos. Me ha introducido mucho en su círculo para que me sienta cómoda.

¿Esa cercanía influyó al momento de actuar juntas?

Creamos un vínculo. Al fin y al cabo, en la película tenemos que simular que somos pareja, pero no nos conocíamos de nada. Entonces había que crear un vínculo para conocerse y que sea lo más cómodo posible. Y lo conseguimos, la verdad.

Alex Béjar y Merly Morello en las grabaciones de 'Un retiro para enamorarse'.

Hubo una pequeña confusión cuando Merly subió una publicación contigo, muchos creyeron que realmente eran pareja…

A mí eso me hizo mucha gracia, hasta ilusión incluso. A veces no soy consciente de lo grande que es ella en Latinoamérica y en Perú, ella debe estar acostumbrada y cansada de que todo lo que diga sea noticia.

¿Se comunicó contigo Merly para hacer alguna aclaración?

Me dijo ‘mira lo que ha pasado, tal revuelo con esto de la broma de novia, la gente ya se piensa que estamos juntas tal’. Fue gracioso, fue como una anécdota para contar. Pero también vi que vinculan la noticia con el tema de la sexualidad, decían ‘meses anteriores Merly admitió su bisexualidad, no sé qué’. La gente se montó un follón de chisme, me quedé un poco loca. ‘¿Qué está pasando aquí?’.

Alex, ¿podrías comentarnos un poco sobre tu personaje?

Mónica es una adolescente que, como todos atraviesan conflictos en esa etapa, está enfrentándose a un problema que tiene que resolver. Acude al retiro con su pareja (Merly Morello) para tener un apoyo durante el viaje. Todo engloba al amor.

El personaje de una adolescente lesbiana en Perú es algo fuera de lo común…

Me siento orgullosa de ese papel. Para mí, en realidad, es otro personaje realmente. Pero mira, por lo que pasó con Merly, yo me puse a leer comentarios y ahí sigue siendo un tema tabú. A la gente le molesta, dicen ‘qué desperdicio’, yo me quedé (sorprendida). Eso en España no pasa. Me chocó que haya países más atrasados en ese aspecto, de mentalidad… Por eso, este papel supuso un reto porque quería mostrar la ansiedad que pueden pasar algunas personas en un círculo muy cerrado, muy católico.

La actriz española contó detalles de su cercana amistad con Merly Morello y sus rumores de romance. Carlo Fernández C./ Infobae.

¿Te animarías a hacer más películas aquí?

Sí, tengo un proyecto allí para este año. Estoy súper contenta porque empezar a crecer en otro país es un orgullo, es algo que yo no me esperaba para nada. Cuando se me dio la oportunidad, dije ‘no me lo puedo creer, qué maravilla’. Por mí, encantada. Todos los proyectos que vengan de Perú, bienvenidos.

Pasaste un par de semanas por el país y has compartido rol con varios actores peruanos, ¿qué te contaron sobre el Perú?

Merly es la tía que más sabe de historia del mundo. Es muy buena guía turística, me empezó a contar un poco sobre la historia del Perú, de las tradiciones, de todo un poco. Pero yo soy un desastre, se me ha olvidado la mayoría (risas). Ahora cuando vaya, le he pedido que me lleve a Ica, a Cusco. Quiero viajar porque la última vez no me dio tiempo para hacerlo.

¿Se te pegó alguna jerga?

Se me pegó el ‘vámonos por un trago’ o decir ‘cuadras’, aquí se dice calles. También ustedes dicen mucho ‘ahorita’. Las palabras que usan me parecen tiernas. El acento es muy complicado de imitar. Perú me ha robado el corazón.

Alex Béjar es una actriz española de 23 años de edad. (Instagram/@alexbejaar)

Dejando el tema de Merly, ¿cómo quieres que te conozca el público?

Quiero que conozcan a una chica que le encanta actuar, que le encanta conocer países nuevos y que se quiere comer el mundo. Me encanta que me digan críticas constructivas porque quiero mejorar. Cualquier cosa que vean en ese ámbito, me gustaría que me lo dijeran. Soy una persona real y cercana.

¿Cuáles son tus propósitos de este año?

Disfrutar de mi familia y amigos, tener más tiempo para mí sola, ponerme en serio a emprender porque a veces me da miedo fracasar. La vida es joven, quiero arriesgar y luchar, ser constante.

¿Algún consejo para quienes quieren iniciar en la actuación?

Es una profesión difícil, pero no imposible. Lo que tienen que hacer es formarse y no parar de probar experiencias. Cualquier cosa que sirva de material, es bienvenido. No estar nunca parado porque esto es como un deporte. Si no lo practicas, se pierde el hábito. Siempre estar activo y tener pasión por lo que haces.