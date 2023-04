Vecinos de La Molina reportan que zorros andinos atrapan y se comen a sus gatos por las noches

La Molina: Zorros andinos se come a los gatos por las noches

Los vecinos de la urbanización la Rinconada Alta del distrito de La Molina denuncian que zorros andinos se están comiendo a sus gatitos, quienes lo reportaron como desaparecidos desde un primer momento. Sin embargo, las cámaras de seguridad muestran que estos animales aparecen a altas horas de la noche en el sector para atraparlos y llevárselos.

Te puede interesar: Ana Jara cuestiona actitud de Jonathan Maicelo: “Ha incurrido en apología al delito de violación sexual”

De esta manera, reportaron que cerca de 10 gatos desaparecieron en las últimas semanas de manera extraña. Una de ellas es Sabrina, a quien sus dueños la buscaban y luego la encontraron muerta.

“Todos incidentes han empezado a ocurrir con bastante frecuencia desde hace dos semanas. Empezamos a ver que los zorros estaban llevándose a los gatitos. Uno de ellos es Sabrina, nunca antes había sucedido esto”, declaró a Buenos Días Perú.

Te puede interesar: ¿Cuáles son los feriados del 2023 en Perú?

El pasado 21 de marzo, los vecinos decidieron verificar las cámaras de seguridad. Son en estas imágenes que se le aprecia a uno de los zorros descender de una pared y luego perseguir a una de las mascotas hasta que lo logró a atrapar.

La Molina: Zorros andinos se come a los gatos por las noches Foto: BDP

Otra vecina también reporta la desaparición de su gato, pero no duda que uno de los zorros se lo haya podido llevar. Asimismo, se mostró preocupada por sus otras mascotas que no pueden estar encerradas.

Intervención de Serfor

Todas las personas que residen en este sector no dudaron en comunicarse con el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) para que puedan llevarse a los zorros lo más antes posible a un refugio. No obstante, habrían informado que no podrían hacer nada y que se desaparecerán luego del verano.

Te puede interesar: El día que Mario Vargas Llosa pensó que era una broma el haber ganado el Nobel de Literatura

“Es un peligro constante no solo por nuestras mascotas, sino por los niños, por todos los que vivimos y tantas cosas que puedan ocurrir. Y que Serfor se esté lavando las manos y diciendo que ‘esto es su hábitat, qué podemos hacer y bueno hay que esperar, tal vez desaparezcan después del verano’”, contó una joven.

La Molina: Zorros andinos se come a los gatos por las noches Foto: BDP

Asimismo, los vecinos tienen miedo que este animal pueda saltar las paredes de sus viviendas e ingresar a su hogar para atacarlos. En un principio, identificaron que los zorros se lleva a los gatos a un descampado y luego a una madriguera.

El instituto adscrito del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú también habría informado que debido a las lluvias se estarían movilizándose de un lugar a otro. No obstante, un vecino presentó su denuncia ante la Policía Ecológica, pero hasta la fecha no se han acercado para verificar la situación.

Run Run: un caso similar

Este caso hace recordar al zorro ‘Run Run’, a quien lo acusaban de comerse las gallinas, cuyes y otros animales de granjas de los vecinos. La dueña de este zorro, Maribel Sotelo, lo compró en el Centro de Lima como si fuera un perro a solo S/50.

De esta manera, Serfor intervino para capturarlo y llevarlo hasta el Parque de las Leyendas. Sin embargo, no se dejaba atrapar, por lo que las autoridades utilizaron dardos tranquilizantes. A pesar de ello, no puedo ser tomado en un principio.

‘Run Run’ se hizo conocido por las redes sociales tras conocerse que andaba por las zonas más altas del distrito de Comas e incluso en un cementerio. Para que lo logren atrapar se armó un plan nocturno de seguimiento como finalidad de conocer su ruta.