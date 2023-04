Wendy Ramos y Gonzalo Torres hablan de la importancia de los papeles secundarios

Carlos Alcántara, Nashla Boagert, Gonzalo Torres y Wendy Ramos regresan a la pantalla grande con "El Año del Tigre", una comedia que se estrena en Perú este 30 de marzo. (Infobae/Paula Elizalde)

Carlos Alcántara, Johanna San Miguel, Carlos Carlín, Wendy Ramos y Gonzalo Torres se ha vuelto recurrentes en la pantalla grande. Estos dos últimos ahora acompañan al recordado Machín en ‘El Año del Tigre’, en la que nos presentan personajes que parecen ya haber interpretado en repetidas ocasiones.

Te puede interesar: Lizbeth Cueva encaró a Christian Domínguez y le pidió respeto en vivo por mostrarse efusivo con ella

Infobae tuvo oportunidad de consultarles al respecto, que si bien las personalidades de quienes representan ambos actores son diferentes, estos conservan los mismos gestos y características filme tras filme, incluido el “El Año del Tigre”.

“Yo vengo del clown, casi no he estudiado actuación. Muchas veces te llaman para comedias que tienen personajes muy parecidos de lo que conocen de uno. Leo el personaje y sé que se quiere”, señaló Ramos sobre su papel en la cinta que se estrenó este 30 de marzo.

Personajes secundarios

Ambos entrevistados son los únicos dos integrantes del elenco original de Pataclaun que hasta ahora no han protagonizado un largometraje. Al respecto, Gonzalo Torres resaltó la importancia de los papeles secundarios. Además, recordó el término actor de carácter, “que es del Hollywood antiguo y a veces entendido como peyorativo y se refiere a un actor que nunca hace protagónicos, sino personajes con cierta personalidad y un poco más de color”.

Te puede interesar: La confesión de Makanaky a Maicelo: participó de una violación grupal a menor de edad

“Es un actor secundario que se transforma”, remarcó.

Wendy Ramos y Gonzalo Torres en la presentación de la película "El Año del Tigre". (Infobae/Paula Elizalde)

“A mí me encanta eso”, dijo Wendy Ramos sobre interpretar actores de reparto. “Yo prefiero personajes así, cuando son chiquitos. Es como lindo porque no tienen el peso de la responsabilidad del tamaño de escena, no hay el miedo de que no salga bien porque eres la cara de la película. Me gusta ser esos personajes pequeños que están por ahí para dar un colorcito”, agregó la actriz, que esta vez interpreta a una vecina chismosa.

Risa incómoda

Infobae habló con los actores peruanos que forman parte del elenco de esta película protagonizada por un elenco internacional. (Infobae/Paula Elizalde)

‘El Año del Tigre’ es una cinta que ha sido presentada como “una comedia deliciosa”, pero buena parte de esta tiene fuertes cuotas de drama, incluido una escena de intento de violación. Llamó la atención que en la primera proyección del filme varios asistentes hayan soltado carcajadas precisamente en aquellos instantes.

Te puede interesar: Jenko del Río reveló que Christian Domínguez intentó meterse al cuarto de Paloma Fiuza a la fuerza

Gonzalo Torres y Wendy Ramos se refirieron a esta situación. Aunque para el actor “no hay que juzgar la risa del público. No hay que censurar porque estás riendo”, la actriz sí señaló que es mantenerse aleta sobre este tema.

Gonzalo Torres, actor peruano en la presentación de la película "El Año del Tigre". (Infobae/Paula Elizalde)

“Las risas no son tan literales en su expresión. Muchos se ríen por nervios, para tapar cosas que son incómodas y que no son comedia. Muchas veces estas pueden provenir de otras cosas”, agregó Torres, mientras que Wendy Ramos aseguró que en su caso sí censura la risa del público, pero comprenden que muchas veces sirve como confesiones que delatan a uno.

Entre los otros aspectos de la película que llaman la atención es que, si bien tiene un trasfondo oriental al suceder en un restaurante chino, ningún personaje principal es asiático.

“Pero, mira, el personaje de Nashla Bogaert podría tener ese aspecto mezclado”, asegura Torres sobre la actriz dominicana que en al inicio de la película es presentada como nieta de un asiático que fundó el restaurante que hoy dirige. “Somos fusión de razas y culturas en toda Latinoamérica. Entonces, podría ser también interpretado de esa forma. Así somos en general. Somos una fusión y un crisol de razas mezcladas”, justificó el actor.