Cuántos años duró el matrimonio de Óscar López Arias con Daniela Sarfati y por qué terminaron

Daniela Sarfati y Óscar López Arias estuvieron 17 años juntos. (Facebook)

Daniela Sarfati y Óscar López Arias se conocieron en el 2004 cuando se encontraban grabando la telenovela ‘Eva del Edén’. Ambos eran adolescentes y los sentimientos comenzaron a surgir. Dos años después, en el 2006, decidieron dar un paso más en su relación y contrajeron matrimonio. Fruto de su amor, nació su primer hijo.

Sin embargo, en 2013, dejaron a más de uno sorprendido al anunciar el fin de su relación sentimental a través de un comunicado. “Por medio del presente documento queremos hacer de conocimiento público que los actores Daniela Sarfati y Óscar López Arias, luego de siete años de relación, decidieron poner fin a su matrimonio. Esta fue una decisión de mutuo acuerdo y así han concluido todos sus asuntos, de una manera amistosa”.

Poco tiempo después, en una entrevista para la revista de Magaly Medina, Daniela Sarfati contó detalles de su vida tras divorciarse. “Desde el 2013, cuando comuniqué mi separación, he estado sola. Creo que pasar por así no implica salir a la calle corriendo a buscar a alguien. Más bien, siento que actualmente me he encontrado con quien yo soy, y la meditación y el yoga me han ayudado con ese objetivo”.

Luego de estar cinco años separados, Daniela Sarfati y Óscar López Arias se reconciliaron. Comenzaron a vivir juntos en 2018, pero dormían en cuartos separados. El actor explicó que durante el tiempo que estuvo alejado de la madre de su hijo, le sirvió para comprender la importancia de tener su propio espacio personal, por lo que decidieron convivir pero en habitaciones distintas.

Desde entonces, los actores mantuvieron su romance lejos de los escándalos y en privado, hasta marzo de este 2023. Y es que, el conductor sorprendió al publicar un vídeo junto a su nueva pareja, dejando de lado la posibilidad de retomar otra vez su historia de amor con la recordada ‘Susú’ de Al Fondo Hay Sitio.

Daniela Sarfati saludó a Óscar López Arias por su cumpleaños en 2021. (Facebook)

¿Cuántos años estuvieron casados?

Muchos consideraron que Daniela Sarfati y Óscar López Arias volverían a casarse luego de reconciliarse, pero los artistas tomaron la decisión de mantenerse unidos sin firmar algún papel. “Ahora, yo puedo decir que no me parece necesario (casarse), porque al final de cuentas es un compromiso de dos personas y no se necesita de un papel para que eso sea real. Yo no me vuelvo a casar, ¿para qué me voy a casar?”, manifestó la actriz.

Si bien, han estado en idas y venidas solucionando muchos problemas durante 17 años, lo cierto es que solo estuvieron casados por 7 años. Ambos eran considerados una de las parejas más sólidas del espectáculo peruana, a pesar de sus diferencias y su etapa de separación.

¿Por qué terminaron?

Las razones sobre su primera separación fueron revelados durante una entrevista en 2013. “Nos casamos, nos divorciamos y nos hemos vuelto a juntar. En una de las etapas de nuestras vidas teníamos nuestras inseguridades, nuestros miedos y parte de eso eran los celos. No nos sentíamos seguros juntos, no era momento de estar juntos”, comentó la actriz a radio Capital.

Sin embargo, en esta última separación, Daniela Sarfati y Óscar López Arias han preferido guardar silencio sobre los motivos que los llevaron a poner punto final a una relación de más de una década. Incluso, fue el mismo presentador quien comenzó a anunciar su ruptura, pues señaló en una reciente aparición en el programa ‘América Hoy’ que ya estaba comenzando un nuevo romance.