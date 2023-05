Conoce cuáles son las 26 regiones que conforman al Perú

(Redes)

A estas alturas del siglo XXI, no parece haber alguien que no sepa que el Perú se divide en regiones, pero lo que pocos sabes es que no siempre fue así.

A través de su historia, nuestro país ha sufrido diferentes cambios en su geografía que le terminaron dando la forma que tiene actualmente.

Algunos solo fueron de nombre, pero otros se debieron a la perdida de territorio por parte de los países vencimos con los que sostuvimos más de una guerra; especialmente Chile.

No sería hasta la llegada de los españoles, y luego desde la independencia, hasta que nuestro país comenzó a presentar cierto orden.

Por ejemplo, con la llegada de nuestra libertad, muchas zonas del Perú eran llamadas intendencias (antes eran corregimientos), ya que así habían sido bautizados durante el Virreinato.

Luego se convirtieron en Departamentos de la República Peruana, las mismas que estaban subdivididas en 56 provincias (llamadas partidos anteriormente) y 439 distritos, que solían recibir los nombres de ‘doctrinas’ o ‘parroquias’.

Tras la independencia

Algunos años después de que don José de San Martín declarara la independencia del Perú, más exactamente en 1824, nuestro país tenía once departamentos: Arequipa, Costa (hasta 1823), Cusco, Huamanga, Huaylas, Huánuco, Lima, Maynas, Tarma, Trujillo y Puno.

Con el paso del tiempo estos se fueron subdividiendo, y cambiado de nombre, hasta que se llegó a los 24 departamentos.

Un caso especial ocurrió el 22 de abril de 1857, cuando el entonces presidente de la república, Ramón Castilla, eleva a Provincia Constitucional al Callao, luego que la población chalaca se mostró a gran altura luego de la intentona golpista de Manuel Ignaciao de Vivanco y sus huestes. El Callao es la única provincia en la historia del Perú que ha logrado este estatus legal que le da autonomía interna.

Para cerrar el siglo XIX, y luego de perder en la Guerra del Pacífico, nuestro país pierde el departamento de Tarapacá y la provincia de Arica

En el siglo XX

Por buena parte del último siglo del primer milenio, el Perú se manejó con departamentos. No sería hasta la llegada al gobierno del líder aprista Alan García que se decretó la creación de regiones en lugar de departamentos. Una nueva era comenzaba.

A pesar de que en un primer momento parecía buena idea, el desorden que se vivió durante el primer gobierno de García Pérez provocó una serie de problemas de índole administrativos y de límites que trajo más problemas que soluciones.

En ese sentido, fue en los primeros años del mandato de Alberto Fujimori que se abortó todo lo poco que se había avanzado en esa materia, aunque el líder de Cambio 90 mantuvo algunas de las funciones como regiones a cargo de los Consejos Transitorios de Administración Regional (CTAR).

Tras la caída de la caída del régimen fujimorista, la nueva división del territorio peruano era de 24 departamentos, 194 provincias y 1828 distritos.

Lo hacen oficial

Al llegar el año 2002, ya con Alejandro Toledo como presidente del Perú, se promulga la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, publican en el diario oficial El Peruano al día siguiente. Esta nueva ley permitió la creación de Gobiernos Regionales en lo antes eran los departamentos.

Una de las prerrogativas de esta normativa era que distintos departamentos podrían unirse para formar una región previo a una consulta popular.

Sin embargo, todas las propuestas fueron rechazadas por los pueblos, menos el departamento de Arequipa, que ganó el derecho de convertirse en región.

Actualmente, las regiones del Perú, y sus respectivas capitales son:

1 Amazonas (Chachapoyas)

2 Áncash (Huaraz)

3 Apurímac (Abancay)

4 Arequipa (Arequipa)

5 Ayacucho (Ayacucho)

6 Cajamarca (Cajamarca)

7 Callao (Callao)

8 Cusco (Cuzco)

9 Huancavelica (Huancavelica)

10 Huánuco (Huánuco)

11 Ica (Ica)

12 Junín (Huancayo)

13 La Libertad (Trujillo)

14 Lambayeque (Chiclayo)

15 Lima (Lima Metropolitana)

16 Lima Provincia (Huacho)

17 Loreto (Iquitos)

18 Madre de Dios (Puerto Maldonado)

19 Moquegua (Moquegua)

20 Pasco (Cerro de Pasco)

21 Piura (Piura)

22 Puno (Puno)

23 San Martín (Moyobamba)

24 Tacna (Tacna)

25 Tumbes (Tumbes)

26 Ucayali (Pucallpa)