Milagros Pedreschi contó incómoda escena de besos con Christian Domínguez: “Me metió la lengua”

Milagros Pedreschi contó incómoda escena de besos con Christian Domínguez. Instarándula.

Milagros Pedreschi, exbailarina y actriz peruana, contó su incómoda experiencia besando a Christian Domínguez durante las grabaciones de la miniserie “Néctar en el cielo”, donde ella interpretó a Milagros Soto, la ‘Princesita Mily’; y el cantante de cumbia al recordado Johnny Orosco.

Mediante su cuenta de TikTok, la artista nacional relató que dicho episodio sucedió en el 2007, cuando Christian Domínguez asumió su primer protagónico en una producción televisiva. Ambos fueron llamados para rodar una escena de besos, algo que no le gustó para nada a Pedreschi y por lo que se quejó de inmediato.

“Yo le dije a Fernando Romero (asistente de producción) que hablara con Christian, por favor, porque me está besando de verdad, me está metiendo la lengua, le dije. ¡Habla, por favor! (...) Fernandito, me está besando, por favor, ¡me está besando!”, señaló.

Luego de hablar con la producción, Milagros Pedreschi recuerda que Christian Domínguez se acercó a ella para pedirle perdón por su eufórico beso. “Me dijo ‘Ya Milagritos, discúlpame, tranquila’. Y yo le dije ‘no, de verdad pues Christian, todo bien, todo chévere”.

Christian Domínguez y Milagros Pedreschi interpretaron a Johnny Orosco y a Milagros Soto, quienes vivieron un romance en la vida real. (Frecuencia Latina)

“Fue algo pequeño. De repente, era su primera novela y no supo cómo manejar los besos de ficción. Pero yo sí sentí que me besó. Aunque no lo crean, una cosa es un beso de ficción y otra de verdad, y yo sentí que me besó de verdad (...) Al final (cuando hablaron con Christian), pudimos trabajar y hacer las escenas bien”, añadió la exbailarina.

Luego de protagonizar “Néctar en el Cielo”, Christian Domínguez continuó apareciendo en varias producciones como “Los del barrio”, “Mi amor, el wachimán” y “Cholo Powers”. También ha aparecido en otras series, aunque con un papel menor: “Ana Cristina”, “Yo no me llamo Natacha”, “Solo una madre”, “Colorina”, “Maricucha”, entre otras.

Actriz de 'Néctar en el Cielo' habló sobre su escena de besos con Christian Domínguez.

Christian Domínguez en polémica

En el podcast Com FM, el exchico reality Jenko del Río reveló que la única persona que lo traicionó en ‘Combate’ fue Christian Domínguez. Según dijo, eran muy buenos amigos antes de coincidir en el reality de competencia, pero todo eso cambió cuando Paloma Fiuza le contó que el cumbiambero intentó propasarse con ella.

“Hubo un reto que esposaron a Christian y a Pantera Zegarra, lo hicieron en el depa de Paloma porque era alquilado por el canal. Yo salía con ella y él lo sabía. Paloma me llamó y me preguntó si podía ir a mi casa, le dije qué pasó. No me quería decir, ella me dijo ‘ha pasado una cosa acá, Christian se ha querido meter a mi cuarto y lo he empujado. Están tomando acá’. Yo sí le creí”, indicó.

Luego que un miembro de la producción le confirmara dicho incidente, Jenko enfrentó a Christian Domínguez. “Llamé a Christian y le dije ‘¿Te crees pen***, no hue***? Se puso nervioso. Le pregunté dónde estaba, para buscarlo, para sacarle la mier***. En ese tiempo me loqueaba. Nunca me devolvió la llamada. Yo creo que, habiendo tantas mujeres en el mundo, hay códigos y eso se tiene que respetar”, dijo.

Jenko del Río revela que Christian Domínguez lo traicionó. COM FM

En su defensa, el cumbiambero desmintió a su excompañero de ‘Combate’. “Lamentablemente esta historia la cuenta cada vez que puede, cada cierto tiempo habla de lo mismo y no sé por qué lo hace. Creo que es la décima vez que lo dice y los dos hemos salido, tanto Paloma como yo, a aclarar las cosas. Hace tiempo que ya hablamos de eso y nos reímos porque se trata de una mentira”, resaltó al diario El Popular.