Magaly Medina reaparecerá hoy en TV tras la muerte de su padre: “La vida continúa”

Magaly Medina regresa este lunes 27 de marzo a la televisión.

Al hablar de su padre, Magaly Medina siempre resaltó el amor que le tenía no solo por su cariño y entrega a la familia, sino también por su carácter y esa perseverancia que aprendió de él. La periodista contó en muchas oportunidades que Luis Medina nunca se quedó de brazos cruzados cuando no había dinero en casa, al contario, siempre buscó la manera de salir adelante.

Es por él que Magaly Medina continuó con su carrera, para demostrarse a ella misma que podía, pero también a su padre, que había quedado decepcionado cuando quedó embarazada en época universitaria.

El 22 de marzo, Luis Medina dejó de existir, uno de los golpes más fuertes que ha tenido la periodista, es por ello que tuvo que parar laboralmente para dedicarse a su familia, y a darse un espacio para recobrar fuerzas. En conversación con Infobae, la conductora señaló que la vida sigue. Es por eso que desde muy temprano se encuentra en ATV finiquitando algunos detalles para el programa que presentará este lunes 27 de marzo, a partir de las 21:45 horas.

Magaly, ¿confirmas tu regreso a la TV hoy lunes?

Hoy retorno a mi programa, ya estoy ahorita trabajando.

A través de tus historias de Instagram mostraste tu primer fin de semana sin tu padre, en familia...

La vida continúa y a mi papá le hubiera gustado que prosigamos con nuestras vidas

Le diste a tu padre todo lo que pudiste en vida, ahora toca darle fortaleza a tu madre...

Sí, ahora estamos empeñados en arropar a mi mamá. Finalmente, ha perdido a su compañero de más de 60 años de vida junto a él. Entonces, ella tiene que empezar sola esta vez. Estamos un poco preocupados por ella en ese aspecto.

¿Cómo harán?

Se va a ir a quedar 15 días a mi casa porque justo la chica que trabaja con ella sale de vacaciones. Aunque no quiere quedarse en mi casa, mi marido quiere que se vaya a vivir con nosotros, pero ella es muy independiente. Ella no quiere, prefiere seguir en su casa, a su manera. Bueno, ella vive muy cerquita a mi casa. En eso estamos.

Sé que no hay humor para celebraciones, pero el 31 de marzo es tu cumpleaños, ¿has pensado cómo la pasarás?

Mi cumpleaños, yo siempre he dicho que a mí no me gusta celebrar mi cumpleaños. Aunque a mi esposo y a mis amigos les encante celebrármelo, a mí no me gusta celebrarlo. Esta vez le pedí a mi esposo que quiero estar fuera, no quiero estar acá. Este viernes me voy a pasar mi cumpleaños junto a él a Nueva York. Es un regalo de mi esposo. Prefiero estar ahí, tranquila, alejada de las celebraciones, porque no tengo ánimo de celebrar tampoco. Así que viajar y aislarme un poco me va a ser bien.