Henry Shimabukuro aseguró amistad entre Dina Boluarte y Patricia Benavides: “Su primo me dijo que me ayudarían, ella era amiga de la fiscal de la Nación”

Henry Shimabukuro asegura amistad entre Dina Boluarte y Patricia Benavides. Foto: Andina

Henry Shimabukuro, exasesor del exmandatario Pedro Castillo, continúa revelando su cercanía con la actual presidenta de la República, Dina Boluarte. Esta vez, en una entrevista con el portal Epicentro TV afirmó que se comunicó con el “primo” —así se llamarían por la confianza que se tendrían— de la mandataria quien sería Víctor Torres para solicitarle “que lo dejen tranquilo” e incluso se reunió hasta en tres ocasiones.

“Con la única persona que he tenido acercamiento de su entorno de la señora Dina Boluarte ha sido con su primo, bueno se consideran primos. Es el señor Víctor Torres (...) Yo lo llamé por teléfono, nos pidió para reunirnos en San Borja la primera vez”, aseguró en sus declaraciones.

El ahora investigado afirmó que su única intención de esta comunicación eran para que lo dejen “tranquilo”, debido a la cercanía que había tenido con Torres en la campaña presidencial.

Dina Boluarte y Henry Shimabukuro. Foto: Composición Infobae

“Sus palabras de él fueron muy claras: ‘Yo voy a hablar con Dina, porque ella es amiga de la fiscal de la Nación, que te deje tranquilo y se acelere tu proceso para que demuestres tu inocencia’”, reveló Shimabukuro que fue la respuesta que recibió de parte de Torres.

Además, aseguró tener pruebas de estas comunicaciones y estarían en manos del Ministerio Público. Aseguró que la conversación con Torres tenía como finalidad “demostrar su inocencia” y las carpetas fiscales sean archivadas del caso ‘Gabinete en la Sombra’.

Círculo cercano

No obstante, no solo habría tenido cercanía con esta persona, sino también con el hermano de la jefa de Estado, Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, de manera indirecta por intermedio de Torres.

“Una de las cosas que me dice en la avenida San Luis, por donde vive el señor Nicanor, porque él lo llama al hermano de la señora Dina Boluarte y lo pone en altavoz y le dice: ‘Nico, estoy acá con Henry, como ya te había hablado anteriormente lo que él quiere’. Entonces, (Nicanor Boluarte) le dice: ‘Víctor, tú coordina todo con él y dile si nos puede ayudar’”, manifestó.

Según su versión, Shimabukuro señaló que Torres le contó que la mandataria los habría asignado a él y su hermano Nicanor para que “pongan” a todos los prefectos y subprefectos a nivel nacional. Por ello, le habría pedido que con cada funcionario designado se llegue a un “acuerdo” para que “no salgan en las movilizaciones o en la marcha en contra del Gobierno”.

Hermano de Dina Boluarte trabaja en la Municipalidad de Pueblo Libre, pese a que la ley dicta lo contrario. Fotos: Lima Gris/Andina

“Yo le dije en qué te puedo ayudar. Bueno, ‘tú conoces a dirigentes, podrías presentarnos para poderlos evaluar y ponerlos en el cargo de prefectos y superfectos’. Yo le dije que no, que no era mi función, no quería meterme en problemas”, agregó.

Sin embargo, este le habría insistido para que puedan llegar a un acuerdo e incluso le habría revelado que estarían cargo del Instituto Peruano del Deporte (IPD). “Piénsalo me dijo, porque una vez que hagamos este trabajo, nos piensan dar el IPD. Nosotros vamos a asignar a la persona a cargo del IPD y vamos a estar a cargo del IPD”, asegura Shimabukuro.

Esta habría sido las últimas conversaciones con el primo de la presidente Boluarte. El exasesor presidencial menciona que ya no tiene comunicación con Víctor Torres hasta la fecha.

Amenazas de muerte

Por otro lado, señaló que ha recibido amenazas de muerte, por lo que anda con chaleco antibalas. Asimismo, cuestionó a la jefa de Estado por negar que lo conoce.

“Yo he recibido amenazas de muerte por las denuncias que he estado haciendo en los medios de comunicación. No porque lo he hecho de iniciativa personal, sino para aclarar, porque la primera entrevista que le hicieron a la señora Dina Boluarte (...) le preguntaron si ella conocía al señor Henry Shimabukuro y ella dijo que no, que me desconocía”, agregó al citado medio.