Examen de admisión San Marcos II: Postulantes sí pueden ingresar con DNI vencido a rendir la evaluación

Examen de admisión Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). (Andina)

El primer día del examen de postulación a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) presentó algunos percances protagonizados por parte de los alumnos y algunos miembros de la casa de estudios. Uno de los incidentes que generó mayor repercusión fue el que hizo público una madre, quien afirmó que a su hijo menor de edad no lo dejaron ingresar por tener el DNI vencido.

Cabe recordar que un día previo a la evaluación de admisión, la rectora universitaria confirmó que la evaluación podía rendirse con el documento de identidad vencido.

Examen de admisión San Marcos con DNI vencido

“Nosotros estamos dando la solución de que ingresen, porque hay DNI que están vencidos, porque hay chicos que recién han cumplido los 18 años y no han podido canjear su nuevo documento. Ellos van a pasar y luego tienen que ir a la OCA donde les imprimirán su carné”, mencionó la rectora de la Universidad Nacional de San Marcos, Jerí Ramón para Tv Perú.

Por lo tanto, los alumnos que cuenten con el DNI vencido, debido a que recién cumplieron 18 años, deberán de presentar el documento y luego dirigirse a la Oficina Central de Admisión (OCA) para que realicen la validación de la identidad de la persona con el sistema del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

¿Qué pasa si soy mayor de edad y mi DNI está vencido para el examen de San Marcos?

Según el reglamento de postulación a la UNMSM, los jóvenes que tengan el DNI caducado, deberán de tener un Certificado de Inscripción (C4), emitido por Reniec.

Padres denuncian que no dejaron ingresar a sus hijos con DNI vencido

A pesar del anuncio hecho por la rectora de la San Marcos, los padres denunciaron públicamente que el anuncio no se acató en el ingreso de la universidad nacional. Varios menores de edad fueron impedidos al ingreso, por lo que no rindieron su evaluación.

“¿En qué afecta a la universidad en que los estudiantes menores de edad (tengan el DNI) vencido?, ¿acaso ellos van a hacer los trámites o nosotros los padres? Yo digo, por sentido común, ¿cómo es que han sacado a mi niña de adentro? No es que haya llegado tarde mi niña”, indicó una madre de familia para La República. Pero ese no fue el único caso, varios padres denunciaron lo mismo.

Por otro lado, otra madre compartió su experiencia con el primer proceso de evaluación en la universidad San Marcos.

“Han pedido el DNI actualizado o el C-4, pero el DNI de mi hijo que es menor de edad, tiene 16 años, no lo voy a poder a sacar en 48 horas porque recién hemos leído el requisito en el carnet del estudiante. No podemos sacar el DNI, no dejan ni con un ticket, con ningún papel están permitido. Se ha quedado sin dar la prueba, el problema es el dinero que son más de 500 soles”, dijo una madre de los afectados a Radio Nacional.

Postulante trepó paredes para ingresar al examen de admisión de San Marcos

Un postulante a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos trepó el cerco de la casa de estudios para poder rendir el examen de admisión el último sábado. Los alumnos entraron a las 8:45 a.m., sin embargo, el joven llegó tarde, razón por la que no pudo ingresar y decidió infiltrarse trepando las paredes que rodean la UNMSM.

Los vecinos de la zona lo ayudaron animándolo y avisándole si alguna autoridad se acercaba. Cuando logró su cometido, fue aplaudido por las personas que se encontraban en los exteriores de la universidad. No obstante, después de varias horas se conoció cuál fue el destino del joven.

“Es mi última postulada aquí me voy a una privada. No hay opción para más. Todos me dijeron vamos si puedes, me dejaron entrar hasta que un miembro de seguridad me dijo:”¿Eres tú, eres tú?” y le dije: “sí, soy yo”, dijo el joven para Savia Academia.

Escena se vivió en los exteriores de la Decana de América. (Radio Nacional)

El postulante que trepó el cerco de la San Marcos, logró ingresar, pero fue retenido por miembros de seguridad del recinto. Él manifestó sentirse indignado por haberlo puesto en el lugar donde se encontraba una joven que había cometido plagio.

“Me trataron de la peor manera, me dijeron que era persona que había hecho alboroto y solo quería estudiar”, manifestó el joven y agregó que su nuevo destino lo llevaría a postular a una universidad privada.