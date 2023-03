Alberto Otárola no declaró en su declaración jurada a su sobrino vinculado a la industria de los casinos

El premier Alberto Otárola.

El primer ministro Alberto Otárola no actuaría nuevamente con transparencia. Una denuncia pone en duda si realmente consignó a todos sus familiares en su declaración jurada de intereses, documento que todo funcionario público presenta ante la Contraloría General de la República cuando asume un cargo en alguna entidad del Estado.

Según una investigación del portal La Encerrona, el premier no informó que tenía un sobrino vinculado a la industria de los casinos. Se trata del abogado Jorge Sandino Otárola Sotomayor, quien tuvo nexos con cuatro empresas de tragamonedas. La primera fue Amelic Inversiones S.A.C. que fundó con su madre Mercedes Dominga Sotomayor Alba el 5 de marzo de 2015.

Ese mismo año, Otaróla Sotomayor fundó otra compañía llamada Daso Recreativos con su hermana Rayza. Además, se desempeñó como gerente general de Inversiones Mustafa Slot S.A.C. que opera la sala de juegos Habana Star en el distrito de San Juan de Lurigancho.

De otro lado, en documentos del Poder Judicial del 1 de julio del 2021, el sobrino del premier de la presidenta Dina Boluarte ha figurado como representante legal de Dorado Casino S.A.C. en la ciudad de Iquitos.

Registros del vinculo del sobrino del premier Alberto Otárola con empresas dedicadas al rubro de casinos.

Hay que mencionar que Jorge Sandino Otárola Sotomayor también quiso llegar al Consejo Regional de Áncash en las elecciones municipales y regionales del año pasado. Sin embargo, no logró su objetivo bajo las filas de Avanza País, partido que ha respaldado en más de una oportunidad al titular del Consejo de Ministros.

Descartan cercanía

Desde la Presidencia del Consejo de Ministros le indicaron a La Encerrona que Otárola Peñaranda llenó con la información que sabía hasta el año pasado y que Jorge Sandino no fue socio de su estudio de abogados en Áncash. Sin embargo, la declaración no sería cierta del todo.

En una entrevista ofrecida al portal Ojo Público, el premier indicó que trabajaba junto a su sobrino Jorge Sandino Otárola Sotomayor. Incluso, este personaje no registrado en su declaración jurada interpuso -junto a su prima Gisella Milagros Otárola Almandoz- demandas de amparos en las ciudades de Huánuco, Ucayali, Loreto y Lima para evitar la aplicación del impuesto selectivo al consumo (ISC). Lo hicieron ante instituciones como el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial.

Otro dato que también se dio a conocer es que el sobrino y la esposa del premier Otárola serían apoderados de cuatro empresas extranjeras.

Nexo con magnate de los casinos

Hay que señalar que el semanario Hildebrandt en sus Trece informó días atrás que el premier Otárola tampoco registró en su declaración jurada que trabajó por casi 20 años para Félix Rosenberg Guttman, conocido como el Rey de los casinos. Incluso, una hermana del funcionario trabaja con él.

“En mi estudio hay un área que defiende a empresas dedicadas a casinos y tragamonedas. Esas demandas no las he hecho yo directamente (...) No están vinculadas con el señor Rosenberg (...) Al señor Rosenberg sí lo defendí hace muchísimos años, sí, lo conozco y sé que tiene un negocio lícito de casinos y tragamonedas en el país (...) No lo veo hace mucho tiempo, pero actualmente no tengo ningún caso judicial con él”, dijo Otárola cuando fue interrogado por Ojo Público el 22 de julio del 2021.

Por su parte, Rosenberg Guttman aseguró que no tiene conexiones actuales con Otárola Peñaranda ni con las nuevas demandas impulsadas por su estudio de abogados. Es más, dijo que el ISC es un impuesto justo, pero que podría ser revisado porque ya tienen otros gravámenes vigentes como el impuesto al juego que aporta “más de 300 millones de soles al año” al Estado.