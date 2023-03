Selección peruana tiene el promedio de edad más alto de Sudamérica

La 'bicolor' se enfrentará a Alemania y a Marruecos en la fecha FIFA del mes de marzo.

La selección peruana se enfrentará a Alemania y a Marruecos el 25 y 28 de marzo en los amistosos por fecha FIFA de este mes. La ‘bicolor’ se concentra en Madrid de cara a esos dos partidos. Tras la última convocatoria de Juan Reynoso, entrenador de 53 años, Perú fue considerado el equipo con mayor promedio de edad de todas las selecciones de Conmebol.

La ‘blanquirroja’ tiene una media de 29 años entre todos sus convocados. El jugador más veterano de la selección es José Carvallo, arquero de Universitario, con 37 años. El futbolista más joven en este último llamado es Jesús Castillo, volante de Sporting Cristal, con 21 años.

De los 25 seleccionados por Reynoso, 12 futbolistas tienen más de 29 años. Junto al portero ‘crema’, la lista la integran los siguientes jugadores: Pedro Gallese (33 años), Carlos Cáceda (31 años), Anderson Santamaría (31 años), Carlos Zambrano (33 años), Miguel Trauco (30 años), Luis Advíncula (33 años), Yoshimar Yotún (32 años), Christofer Gonzáles (30 años), André Carrillo (31 años), Raúl Ruidiaz (32 años) y Gianluca Lapadula (33 años).

Los 13 futbolistas restantes están entre los 28 y 21 años. Considerando al mediocampista ‘celeste’ Castillo, el grupo lo comforman: Sergio Peña (27 años), Luis Abram (27 años), Miguel Araujo (28 años), Marcos López (23 años), Renato Tapia (27 años), Pedro Aquino (27 años), Wilder Cartagena (28 años), Edison Flores (28 años), Ray Sandoval (28 años), Andy Polo (28 años), Alex Valera (26 años) y Percy Liza (22 años).

El ‘Cabezón’ dejó fuera de la lista a jugadores que estuvieron en la era Gareca como Christian Cueva (31 años), Gabriel Costa (32 años), Alexander Callens (30 años) y Paolo Guerrero (39 años). Todos ellos son mayores de 29 años.

Convocados de selección peruana para enfrentar a Alemania y Marruecos.

Resto de selecciones de la Conmebol

Las nueve selecciones de Sudamérica también disputarán compromisos amistosos en esta fecha FIFA del mes de marzo. Los juegos más importantes será el Alemania vs Perú, Marruecos vs Brasil, Corea del Sur vs Colombia, Uruguay vs Japón, Perú vs Marruecos y Japón vs Colombia.

Brasil es el equipo con menor promedio de edad, al tener 24.2 años entre todos sus convocados. Los jugadores más jóvenes son Mycael (portero de Atlético Paranaense, 19 años), Robert Renan (defensa de Zenit St. Petersburgo, 19 años), Andrey Santos (volante de Vasco da Gama, 18 años) y Vitor Roque (delantero de Atlético Paranaense, 18 años). El más veterano de su lista es el arquero Weverton (Palmeiras) con 35 años.

La selección argentina realizó una convocatoria de 34 futbolistas para enfrentar a Panamá y Curazao. La ‘albiceleste’ es la séptima escuadra más joven del continente, con un promedio de 26.5 años. Sus futbolistas menores de 21 años son Facundo Buonanotte (volante del Brighton, 18 años), Valentín Carboni (mediocampista del Inter de Milán, 18 años) y Máximo Perrone (volante del Manchester City, 20 años). El más experimentado es Franco Armani, portero de River Plate, con 36 años.

Uruguay se ubica en la segunda posición de las selecciones con menor promedio de edad con 25.3 años. En la lista de los 31 convocados tienen a nueve jugadores menores de 24 años. Esa lista es la siguiente: Sebastián Cáceres (defensor de Club América, 23 años), Federico Pereira (defensor de Liverpool de Montevideo, 23 años), Manuel Ugarte (volante de Sporting Club, 21 años), Brian Rodríguez (extremo de Club América, 22 años), Diego Hernández (delantero del Montevideo Wanderers, 22 años), Facundo Torres (extremo de Orlando City, 22 años), Facundo Pellestri (atacante del Manchester United, 21 años), Matías Arezo (delantero de Peñarol, 20 años) y Thiago Borbas (delantero de RB Bragantino, 20 años).

Lista de promedio de edad de las selecciones de Conmebol

1.- Brasil con 24.2 años

2.- Uruguay con 25.3 años

3.- Ecuador con 25.6 años

4.- Bolivia con 25.8 años

5.- Colombia con 26.2 años

6.- Venezuela con 26.4 años

7.- Argentina con 26.5 años

8.- Paraguay con 26.6 años

9.- Chile con 28 años

10.- Perú con 29 años