Perú

Los peruanos fueron los que más pidieron aumento el último año, pero igual siguen con los sueldos más bajos de la región

En países como Argentina, Chile y Panamá, los sueldos pretendidos superan los 1.200 dólares mensuales, mientras que en Perú promedian 987 dólares, según datos de Jobint

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Perú registró el mayor aumento regional en las aspiraciones salariales, con una suba de 13,39% entre abril de 2025 y abril de 2026, según Jobint.

La expectativa salarial de los trabajadores peruanos dio un salto notable en el último año. Según el Informe Regional del Mercado Laboral de Jobint, Perú lideró el crecimiento interanual de las aspiraciones salariales en América Latina, con un incremento del 13,39% durante el período comprendido entre abril de 2025 y abril de 2026.

Sin embargo, el salario pretendido promedio en el país se mantiene entre los más bajos de la región, con 987 dólares mensuales.

El “boom” de las expectativas en Perú frente a los vecinos

De acuerdo con el reporte publicado por Jobint, plataforma que integra portales como Bumeran, la demanda salarial promedio solicitada por los postulantes peruanos solo supera a la de Ecuador (811 dólares), y se ubica por debajo de otros mercados analizados como Argentina (1.292 dólares al tipo de cambio oficial), Chile (1.210 dólares) y Panamá (992 dólares).

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Este escenario se produce pese a que la variación acumulada en Perú fue la más alta de la región, mientras países como Argentina, Ecuador y Panamá experimentaron bajas en sus pretensiones salariales medidas en dólares.

El informe distingue que, aunque el crecimiento en Perú fue el mayor, la brecha respecto a los países con mayores remuneraciones solicitadas permanece amplia. En contraste, Argentina se mantiene a la cabeza de la región en salario pretendido promedio, tanto calculado a dólar oficial como al tipo de cambio MEP.

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Perú solo superó a Ecuador en salario pretendido promedio y quedó por debajo de Argentina, Chile y Panamá en la comparación regional.

Diferencias por jerarquía y sectores: cuánto piden los trabajadores

El análisis de Jobint también desglosa cómo varían las expectativas salariales según el nivel del puesto. Para posiciones de jefe o supervisor, Argentina encabeza el ranking regional con 1.742 dólares mensuales (dólar oficial), seguida por Chile y Perú, este último con 1.610 dólares.

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En el segmento senior y semi senior, la remuneración promedio más elevada vuelve a corresponder a Argentina (1.313 dólares), mientras que Perú se sitúa en torno a los 1.000 dólares. Para los puestos junior, Chile lidera con 1.012 dólares por mes y Perú muestra una de las cifras más bajas (670 dólares).

El estudio señala también diferencias según el sector. En Tecnología y Sistemas, los jefes o supervisores en Chile solicitan 2.126 dólares mensuales, mientras que en Perú la cifra para ese rango alcanza los 2.008 dólares.

En Administración y Finanzas, los jefes peruanos aspiran a 1.581 dólares, mientras que en Producción, Abastecimiento y Logística, la expectativa de un jefe en Perú llega a 1.649 dólares.

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Entre los cargos de jefe o supervisor, Perú registró un salario pretendido de USD 1.610, por detrás de Argentina y Chile.

Brecha de género: Perú en la media regional

El informe de Jobint aborda también la brecha salarial de género. En abril de 2026, la diferencia entre los salarios pretendidos por hombres y mujeres en Perú alcanzó el 9,21%.

Este porcentaje se sitúa por encima de Panamá (4,62%) y Ecuador (6,59%), pero por debajo de Argentina (9,37%) y especialmente de Chile (13,48%).

La plataforma señala que, en el promedio acumulado desde 2020, Perú registra una de las brechas más bajas de la región (10,47%), solo superada por Panamá.

Estabilidad y volatilidad: el caso argentino y la referencia regional

En cuanto a la evolución acumulada desde mayo de 2020, los salarios pedidos en Perú experimentaron un alza moderada (15,90%), mientras que países como Argentina mostraron una fuerte volatilidad: el salario medio requerido subió 53,08% al dólar oficial y 139,67% al MEP. En cambio, Chile y Ecuador evidenciaron variaciones menores, y Panamá registró una leve baja.

Las cifras del reporte muestran que, aunque Perú avanza en expectativas, el país sigue lejos de alcanzar los niveles salariales de sus vecinos más desarrollados en la región. Mientras tanto, el dinamismo en la demanda salarial señala un proceso de ajuste en las aspiraciones de los trabajadores peruanos frente al contexto económico regional.

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