Pablo Arraya y los inicios de Juan Pablo Varilllas: “No había tenido ningún tipo de resultados, pero vi el talento”

Pablo Arraya le contó a Infobae sobre el éxito y mejora de Juan Pablo Varillas. Carlo Fernández Castillo/ Infobae.

Pablo Arraya es uno de los mejores tenistas nacionales de nuestra historia. Consiguió ubicarse dentro del Top 30 en el ranking de la clasificación mundial, cuenta con un título ATP en Burdeos, ha sido cuatro veces semifinalista de torneos ATP, entre ellos el Masters 1000 de Roma y además, sus grandes experiencias. No cualquier peruano puede contar que jugó dobles con el Papa Juan Pablo II. Sus historias son parte de él y su forma de contarlas es como ahora muchos lo reconocen.

El exdeportista continúa involucrado en el tenis, aunque en otro ámbito. Desde que lo dejó profesionalmente decidió que su siguiente meta sería trabajar con niños. “Ellos son el futuro”, comenta. Él ha logrado su objetivo. Arraya ha sido parte de la formación de varios infantiles que actualmente son campeones.

La exraqueta peruana también comenta la actualidad del tenis mundial, siempre se mantiene al tanto, incluso informando sobre los partidos de Juan Pablo Varillas a través de sus redes sociales. Es por ello que Infobae se comunicó con él para hablar del crecimiento de ‘Juampi’ y cómo va el desarrollo de este deporte en Perú.

Pablo Arraya formó parte de la experiencia, aprendizaje y proceso de Varillas, ya que fue el capitán de Copa Davis, que lo convocó por primera vez. Arraya, quien capitaneó la ‘blanquirroja’ entre 2015 y 2017, lo llamó para participar del duelo ante Chile en 2015. Han pasado varios años desde esa participación y ahora el deportista está en el Top 80 del ranking ATP y a puertas de participar en su primer Masters 1000.

En una conversación con Infobae el ex tenista, Pablo Arraya, realizó un análisis sobre el futuro de Juan Pablo Varillas. Carlo Fernández Castillo/Infobae.

Sigues de cerca la carrera de Juan pablo Varillas. ¿Qué te parece su preparación?

Él se ha venido preparando físicamente durante mucho tiempo. Hace un par de años se fue para Argentina, donde está entrenando de una manera mucho más estructurada y ya tiene lo que es las pretemporadas y la comunicación entre clubes, es así que él juega los interclubes en Argentina y a través de eso es que se ha podido codear con chicos que están mejores posicionados y con esto ha ganado un poco más de confianza.

Porque en el Perú para salir más adelante, no hay tantas oportunidades como lo hay en otros lados. La gente aún no invierte en el deporte, entonces con el apoyo de su familia y ahora con dos buenos auspiciadores puede ir poco a poco teniendo más experiencia y seguir mejorando que es lo que uno quiere.

Cuando conociste a Varillas, ¿te imaginaste que llegaría a ubicarse entre los mejores?

A mí me tocó estar con Juan Pablo Varillas en la época en la que no tenía resultados. Yo no soy muy bueno para animar a las personas, no soy hincha de nadie, pero tuve la suerte de conversar con él que es muy inteligente y tranquilo. Es así que un día decidió que se iba a dedicar a esto y hasta en Argentina hablan del físico que tiene, tenísticamente seguirá mejorando.

Este será su primer Masters 1000, va a entrar a tres o cuatro torneos ATP más, ya le ha ganado a jugadores Top 20 del mundo y yo creo que la carrera del tenista ahora, es larga. Djokovic tiene 35 años y domina el tenis mundial, es el mejor tenista. Y yo creo que ahora va a tener posibilidades de darnos grandes victorias.

¿Cuál es el punto a mejorar tenísticamente de Varillas?

Juan Pablo Varillas debe empezar a jugar más en cancha dura, y ojalá le llegue como mensaje. Muchos de los latinoamericanos nos hemos limitado a jugar en canchas de arcilla. He hablado con dos coaches que han estado en televisión y hemos estado de acuerdo que Varillas tiene un tenis tan agresivo, su ADN es de atacar y no tanto de defender, aunque cada vez lo hace mejor, solo creo que debe tener un poco más de confianza. Al principio cuando cambias de arcilla a cemento y no tienes buenos resultados, pierdes la confianza, pero tiene un tenis que creo que le vendrá bien en canchas duras.

Varillas un día comentó que lo que más le afectaba en un partido, a veces es él mismo. “La cabeza me falla”, dijo.

La comunicación sincera es bien complicada, ojalá que Varillas haya podido acercarse a alguien bien. En el tenis solo gana uno, casi todas las semanas pierdes, incluso si eres uno de los mejores del mundo. Ganas, pero al siguiente partido pierdes, pero es como la vida, es tratar de hacer lo mejor que uno puede, parece simple, pero así es.

Aún así, felicito a Juan Pablo Varillas, porque he visto que cuando ha estado muy ansioso y angustiado, él se ha levantado y ha demostrado que se puede.

¿Qué le falta a ‘Juanpi’ para mejorar?

Creo que de repente le falta un poco más de confianza. Participar más en momentos en el que siente mucha distracción. Por ejemplo, cuando tiene una bola para ganarle al número 5 del mundo, dos o tres veces ahora último, lo ha dudado un poco y de repente en ese instante recordó cuando alguien le dijo que no podía, pero poco a poco sé que se va a quitar esa mochila y se dará cuenta que si quiere ser un campeón tiene que darse cuenta que está trabajando bien sino, no estaría a este nivel.

Es un deporte que fuerza los límites de un deportista...

Está en uno de los deportes más difíciles del mundo. Está solo en la cancha, no tienes a otros 10 que te ayuden como en el fútbol o 5 más como en el vóley, el básquet. Estás solo y debes resolver solo tus problemas en general. Sé que Varillas se está sacando la mugre para ser un mejor tenista.

Pese a ello está dentro de los mejores de Sudamérica...

Está entre los 10 mejores de Latinoamérica, va a entrar a la mayoría de los torneos que se inscriba con este nuevo ranking y cada vez adquiere más confianza. Además, no se inclina sobre cuál es el problema sino la solución que es entrenarse y trabajar duro, eso le ha dado resultados y lo ha motivado.

Juan Pablo Varillas junto a Pablo Arraya, quien fue su capitán en Copa Davis. (Pablo Arraya)

Juan Pablo Varillas este año participará en Grand Slams y los torneos ATP más importantes...

Con el ranking de Varillas que tiene actualmente, entra a todos los Grand Slams de todo el año. Ahora lo importante es la educación física que es lo que uno tiene que hacer para no lesionarse. El tenis es un deporte que no tienes contacto, pero sí el tipo de movimiento que haces, el impacto con el suelo y que se usa una parte del cuerpo más que otra, hace que vayas desgastando una parte más que otra.

Él viaja con un preparador físico, además de su coach. Imagino que irá adquiriendo experiencia en relación a eso en especial ahora que está entre los mejores del mundo. Ha jugado los Juegos Olímpicos, que es algo muy especial, yo también tuve la suerte de hacerlo, mi hermana también. Es algo que te marca.

El deporte y el tenis ha crecido bastante en el Perú y el mundo...

Creo que ahora se le da más importancia a los deportes en todo el mundo. Hace poco estuve viendo a Varillas aquí desde Estados Unidos, no estoy seguro si era cable o televisión abierta, pero imagínate ver a tus compatriotas y yo que los he visto crecer. Eso es algo que deja al Perú bien plantado.

Fuiste el primer capitán en darle la oportunidad a Varillas para que juegue Copa Davis...

Cuando lo elegí para que juegue, porque él no iba a jugar ya que estaba en Chile. Recuerdo que me subí a un trampolín altísimo que había en un club y había gente de la federación que me estaba presionando. Así que me lancé y dije en este momento debo tomar la decisión, yo sabía que quizás no llegaríamos tan lejos con él, pero qué bueno haberlo hecho. Tengo muchas historias con él.

Varillas ni siquiera era el número uno juvenil. Cuando jugó por primera vez Copa Davis fue conmigo y él no había tenido ningún tipo de resultados, pero vi el talento que tiene y hay muchos chicos que tienen talento en el Perú.

Si yo hubiera sabido lo que sé ahora, si hubiera tenido esta mentalidad, sí hubiera tenido a alguien detrás. Varillas tiene mucha información, tiene datos, ya se trabaja con computadoras. Todo dependerá de él, de la motivación, de que deba convertirse en ‘superhombre’. Sí, tiene un equipo, pero está solo en la cancha. El equipo lo prepara como un fórmula 1. Flexibilidad, movilidad, técnica y psicología. Va a depender mucho de él y cuánto tiempo pueda durar siendo un ‘superhombre’.

El ex tenista Pablo Arraya habló con Infobae sobre la actualidad del tenis peruano. Carlo Fernández Castillo/ Infobae.

¿Qué es lo que falta para que hayan más tenistas Top 100?

Lo que le falta al deporte en el Perú es que se enseñe desde pequeños. Empezar a enseñarles sobre el deporte, pero como motor en la vida. Aprender qué comer por el esfuerzo que harás, por ejemplo yo en un partido de Roland Garros jugué 5 a 6 horas. Ver no solo los resultados, también que mejore como atleta. Entonces lo que falta es la educación deportiva.

¿Hay otros tenistas peruanos que puedan llegar a triunfar?

Al ser la carrera del deportista mucho más larga por lo que se conoce sobre lesiones y otros, hay chicos de 16-17 años que vienen mejores preparados. Hay chicos que no conozco, pero me han hablado de ellos como Gonzalo Bueno, que jugó la Copa Davis y ganó muy fácil.

Luego hay otro que sí conozco mucho mejor que se llama Ignacio Buse. Cuando vino a mi academia en Miami, recuerdo que su padre estaba un poco asustado porque pensaba que se iba a quedar pequeño y a través del trabajo que realizamos con él en flexibilidad, ahora es uno de lo jugadores más altos y sigue creciendo y fortaleciendo. Ellos dos son muy buenos.

Además de ellos, ¿conoces otros casos?

En California hay un tenista que se llama Gianluca Ballota que también es muy bueno. Está estudiando en una de las mejores universidades y es lo que están haciendo muchos peruanos. Vienen a estudiar a Estados Unidos, sacan la beca, mejoran su tenis y luego vuelven, pero a muchos se les hizo complicado porque no habían muchas cosas estructuradas, no habían torneos. Ahora sí los hay, la Copa Davis ha vuelto a ser importante, la gente va. Hubo un momento que se tenían que regalar los tickets de Copa Davis, tuvimos momentos muy duros.

También está Lucciana Pérez que acaba de ganar el Inka Bowl. Mi hermana, Laura, que es capitana, me ha contado que es una muy buena juvenil. También aquí en Estados Unidos hay muy buenas tenistas peruanas, que viajan al Perú y participan del Campeonato Nacional, pero ni siquiera hay premio, constancia, ni dinero.

En los hombres hay un poco más, pero yo creo que si vuelvo al Perú y tengo la suerte de trabajar con Laura, me encantaría que todos esos talentos que tenemos puedan volver al Perú y tener algo estructurado para seguir creando campeones.

¿Cómo fue ser capitán de Copa Davis?

Ser capitán de Copa Davis fue algo bien divertido porque nuestro equipo fue uno de los últimos en Latinoamérica, ahí me di cuenta de los problemas que habían, pero ha mejorado muchísimo. Se ha creado un grupo mucho mejor. Lo mejor es cuando se crea algo y da resultados.

A mí me gustó Copa Davis, pero me gusta más trabajar con pequeños de 9 a 15 años. Hay ventanas de oportunidades increíbles, todo lo que he aprendido se me hace muy fácil sacar campeones. He tenido al número uno de Estados Unidos, al dos de muy pequeñitos y evolucionan mejor si les das una buena base. Hay que darle esa oportunidad y así siguen sacando campeones.

Varillas es uno de muchos, antes salían muchos más. Hay que ponerse las pilas y saldrán más. El deporte en nuestro país se mide mucho en las olimpiadas. Qué tan bien se está trabajando políticamente, culturalmente. El deporte va de la mano de todo ello.