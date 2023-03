Habló Carlos Barba, el agente a quien Pedro Castillo pidió crear un equipo ilegal de espionaje: “Vi a un hombre desesperado”

Carlos Barba, el agente especial a quien el expresidente Pedro Castillo propuso crear un equipo ilegal para espiar a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, al coronel de la Policía Nacional (PNP) Harvey Colchado, así como a los opositores del Gobierno, reveló este viernes los detalles de aquel encuentro realizado el martes 13 de setiembre del 2022.

En una entrevista con La República, el oficial de la Dirección de Inteligencia Naval contó que Castillo ingresó en la parte posterior del vehículo presidencial que manejaba su asesor de inteligencia, Henry Shimabukuro, y le extendió la mano para saludarlo.

“En ese momento [Castillo] experimentaba una situación de desesperación. Yo no vi a un presidente de la República. Yo vi a un hombre desesperado que buscaba ayuda de cualquiera”, relató Barba, quien escogió el alias de ‘agente José Medina’ cuando aceptó colaborar con los fiscales contra la corrupción del poder y el equipo especial que los apoya.

“Cuando entra el presidente al carro, lo saludo e inmediatamente le digo: ‘Señor, usted está muerto’. Le expliqué que le dije eso porque me llamó la atención la poca seguridad que tenía. (...) Entonces le dije: ‘Bueno, presidente, ¿en qué lo puedo ayudar?’. Y allí es donde me dice que lo ayude como jefe de la DINI a interceptar las comunicaciones”, anotó.

El capitán de corbeta AP en retiro se declaró asombrado, sobre todo después de que el exmandatario le propusiera dirigir la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). En esa conversación, le lanzó una petición.

“Le dije que no, que para hacer ese tipo de cosas soy invisible. Además, con mis antecedentes iba a durar un día en la DINI. Es más, yo me iba a quemar, no obstante que estoy absuelto. Cualquier pasquín me haría leña. Así que le dije: ‘Acá hay que hacerlo de forma aparte’. Me dijo: ‘Ah, ya sí, una inteligencia paralela’. Le dije que ‘sí, esta vaina incluso la hacemos desde otro país, porque hoy en día se puede interceptar de cualquier parte y los equipos y todo hay que comprarlos’. ‘Ya, todo eso coordina con el amigo’, en referencia al Español, me decía. Terminó la conversación en 20 minutos”, agregó.

El Español es Jorge Hernández, quien “detenido preliminarmente” en su domicilio de La Molina durante un operativo a cargo del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder.

Natural de Alicante, Hernández es investigado por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y corrupción de funcionarios en el marco de las pesquisas de una presunta organización criminal vinculada a Castillo. Fuentes vinculadas a la investigación señalaron habría sido contratado para atentar contra la vida de la fiscal Benavides, el coronel Colchado y los integrantes del Equipo Especial.

Barba ha declarado también que, aquella mañana de la cita clandestina, Castillo estaba nervioso: “Buscaba un salvavidas del tamaño de un buque. No era consciente de que tenía el poder. De lo que sí era consciente es que había hecho cosas malas”. Añadió que sabía perfectamente los delitos que significaban armar un equipo de espionaje y comprar un sistema de interceptación telefónica.

Pedro Castillo seguirá cumpliendo prisión preventiva por el presunto delito de rebelión.

“Ni bien se fue Castillo, en el camino de retorno yo me decía que lo que me había planteado es un ilícito. Me estoy metiendo en un problema y yo no tengo respaldo de nadie. (...) el Español le pudo haber presentado hasta otro agente secreto de otro país. Sería la mayor infiltración de otro país al Perú. Es por eso que lo llamo al Español en caliente, allí mismo, saliendo y le digo: ‘Tenemos que vernos sí o sí’. Yo estaba en Chorrillos y he ido hasta La Molina. Llegó, y allí es donde recién lo conozco”, precisó.

Según su testimonio, Jorge Hernández “entró al entorno de Castillo” porque “es amigo de Fray Vásquez”, sobrino predilecto del expresidente, a quien habría conocido en el Callao.

Las revelaciones llegan más de una semana después de que el juez supremo Juan Carlos Checkley impusiera 36 meses de prisión preventiva para el expresidente, quien ya se encuentra en prisión por su fallido autogolpe de Estado, mientras es investigado por un caso de corrupción.