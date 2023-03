Sebastián Lizarzaburu y su faceta poco conocida antes de convertirse en chico reality. | Moloko Podcast

Aunque en la actualidad se encuentra totalmente alejado de los realities de competencia, Sebastián Lizarzaburu aún cuenta con una gran popularidad en Instagram, donde cuenta con casi un millón de seguidores. A través de esta plataforma, el modelo da a conocer que se ha metido de lleno al mundo del fisicoculturismo, al punto de llegar a competir en diferentes certámenes nacionales e internacionales.

Te puede interesar: Sebastián Lizarzaburu contó que ingresó a ‘Bienvenida La Tarde’ por ser pareja de Johana Cubillas

Sin embargo, antes de llegar a la posición en la que actualmente se encuentra, él ha tenido que pasar por diferentes etapas, una de ellas que era totalmente desconocida por sus fans, pues nadie imaginaba que en algún momento había sido futbolista.

En una entrevista con Moloko Podcast, Sebastián Lizarzaburu contó cómo fue que adquirir el hábito de ir todos los días al gimnasio a ganar masa muscular. De acuerdo al exchico reality, todo empezó cuando jugaba en la selección peruana de fútbol.

Te puede interesar: La exitosa trayectoria de Tongo: desde el Grupo Imaginación, ‘La Pituca’ hasta ser un fenómeno de Internet

“Yo jugué en la sub-20 de Perú. (¿En qué posición?) De extremo, en la sub-20 de Juan José Oré. Yo soy categoría 92, de la de Ampuero. Jugué en la sub-17 y luego en la sub-20, de hecho en la preselección, donde íbamos a tener un partido amistoso en Colombia, me lesiono por segunda vez la muñeca, me rompo la muñeca”, dijo en un primer momento.

Fue así que empezó su rehabilitación en la Videna, lugar en el que llevó terapia en el gimnasio y empezó a tener más masa muscular, algo que le gustó mucho, por lo que desde ese momento se propuso a hacer más ejercicios.

Te puede interesar: Magaly Tv: La firme: Angie Jibaja pidió ayuda a la Policía tras sufrir abuso por parte de dueño de la casa en la que vive

“Hago mi rehabilitación en la Videna, donde era un poco más tedioso, me mandaron a hacer gimnasio y me enamoré del gimnasio porque empecé a tener un poco más de masa muscular y me gustó”, añadió.

Al darse cuenta de que su verdadera pasión era el gimnasio, decidió renunciar a su carrera de futbolista para dedicarse de lleno a los entrenamientos, además de empezar a estudiar una carrera en la universidad.

“La gran mayoría de peruanos han sido profesionales en el fútbol porque no les quedaba de otra. Gracias a Dios, yo no he nacido en cuna de oro, pero tuve la oportunidad de estudiar en una universidad y opté por ese camino, además de mi pasión de ir al gimnasio, entonces colgué los chimpunes”, añadió.

Sebastián Lizarzaburu. (Foto: Instagram)

Su amistad con futbolistas

Debido a que desde muy joven estuvo en el mundo del fútbol, Sebastián Lizarzaburu contó que tuvo la oportunidad de conocer a muchos jugadores que hoy juegan en Primera División y hasta los que son convocados con regularidad a la selección mayor.

“Yoshi Yotun es de mis mejores amigos, él vivía en mi casa porque mi papá tenía la posibilidad de ayudarlo, le pagaba los pasajes para que vaya a entrenar, le daba comida. Muchos jugadores que hoy están en la Selección Peruana de Fútbol son amigos míos, entonces yo sé que la opción de ellos era convertirse en profesionales”, sentenció.