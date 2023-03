DirecTV: acceso al canal Liga 1 Max será solo para usuarios que se suscriban a un pago mensual

DIRECTV es una de las empresas que llegó a un acuerdo con 1190 Sports y la FPF.

DirecTV restringió el canal de la Liga 1 Max, el cual ahora solo estará disponible para quienes paguen la suscripción de S/. 45 soles mensuales. Anteriormente se había anunciado que otorgarían un tiempo de servicio gratuito para que el público conozca la plataforma, antes de comenzar a cobrar por el derecho a acceder a todos los partidos de la Liga 1 2023. La misma situación ocurre con su servicio de streaming DirecTVGO.

Lo mismo ocurrirá con la plataforma Liga 1 Play. No obstante, esta tendrá un costo mayor de S/. 59.90 soles, ya que no es necesario estar afiliado a DirecTV u otra compañía para acceder al canal. La noticia fue advertida por diferentes usuarios en redes sociales, manifestando quejas por el elevado costo de suscripción.

El final del periodo gratuito coincide con el acuerdo entre 1190 Sports con los últimos clubes que defendían la postura del Consorcio Fútbol Perú (GOLPERU), que eran Alianza Lima, FBC Melgar, Cienciano, Cusco FC y Deportivo Binacional. Estos cedieron en su posición luego de que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció el cambio en el reglamento, indicando que podría reprogramar los partidos en los que el equipo de transmisión no pueda ingresar a los estadios para la mencionada labor.

Bloqueo del canal Liga 1 Max en DIRECTVGO.

Los únicos equipos cuyos partidos de local no serán transmitidos por Liga 1 Max y podrán ser sintonizados gratuitamente por los usuarios que tengan el servicio de Movistar, a través del canal GOLPERU, son Universitario de Deportes, Deportivo Municipal, Sport Boys y Carlos A. Mannucci.

Otra empresa televisiva que adquirió los derechos de la Liga 1 fue Best Cable, la cual anunció un incremento a su tarifa mensual a los usuarios debido al nuevo acuerdo comercial y la inclusión en su parrilla de transmisión al canal Liga 1 Max. El abono aumentará en S/. 10 soles adicionales al pago de su factura. Los planes tienen costos de S/. 50 soles en Casma y S/. 60 soles en Lima. Las mismas condiciones se ofrecen en los operadores Cable Mundo Perú, Latin Cable y USA Red, los cuales también tienen contrato con 1190 Sports.

Costo del canal Liga 1 Max mediante la plataforma de DIRECTV.

Comparación de Liga 1 Max con otros servicios de streaming en Perú

Tras viralizarse los precios de suscripción para obtener el canal Liga 1 Max, a través de DirecTV y Liga 1 Play, muchos usuarios comenzaron a compararlos con otros servicios de streaming que ofrecen contenido de fútbol. El principal es Star Plus, el cual tiene un costo de S/. 49.90 soles

Este servicio otorga la posibilidad de ver todos los partidos de la Premier League, Liga Española y Liga Francesa, así como competencias de otras disciplinas como la NBA en básquet, NFL de rugby y torneos ATP de tenis. Por su parte, Liga 1 Max solo posee la Liga 1 de Perú.

¿Qué beneficios otorga Liga 1 Max?

Mediante su plataforma Liga 1 Play, se anunciaron los beneficios a los que podrán acceder los usuarios que adquieran su servicio. Estos son los siguientes:

- Mayor cantidad y variedad de partidos de la Liga 1 de Perú en vivo.

- Partidos a demanda (cuando el usuario quiera).

- Una sola suscripción que sirve para todo el mundo.

- Programas y contenido exclusivo con toda la información de la Liga 1, además de estadísticas y más.

- Relatos en español o con sonido ambiente.

- 100% legal y oficial (la suscripción aporta directamente a tu club favorito).

Costo mensual y beneficios de Liga 1 Play.

La Liga 1 Play aún no bloquea su acceso a los usuarios que no paguen la suscripción. No obstante, les envió un correo que dice lo siguiente:

“En el pasado nos conocimos por Fanatiz. Hoy te traemos una nueva propuesta: Liga1 Play powered by Fanatiz para ver lo mejor del fútbol de Perú. Una nueva forma de vivirlo: con más cámaras, en HD, con más relatores, con la posibilidad de verlo donde sea que vivas de nuestro país o en cualquier parte del mundo a la que viajes, en vivo o grabados, solo con un acceso a internet. El acceso a Liga1 Play es con tu suscripción de S/. 59,90 al mes. Para seguir desarrollando y apoyando nuestro fútbol, a tu equipo, elige suscribirte a Liga1 Play, la casa del fútbol de Perú en el mundo, y disfruta de la mayor selección de partidos de la Liga 1″, se lee.