Ciclón Yaku se aleja: ¿sigue representando un peligro para el país?

Ciclón Yaku se aleja con dirección al suroeste, según los especialistas.

Durante las últimas dos semanas, la costa peruana ha sentido los efectos del ciclón Yaku. El cierre de vías, las inundaciones de escuelas y demás edificios públicos, así como la destrucción de cientos de viviendas alerta a la población y ocasiona que uno se pregunta hasta cuándo seguiremos enfrentando los embates de la naturaleza. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha procurado responder la interrogante.

El 14 de marzo, día en que las autoridades pronosticaron el inicio de fuertes lluvias en la costa norte y centro del país, el ciclón Yaku se encontraba a 850 kilómetros al oeste de del territorio nacional. “Ya no es tan fuerte”, señaló Raquel Loayza, representante del Senamhi, aunque durante las últimas horas se han activado las quebradas en los ríos cercanos a la capital y se registran huaicos en diversos distritos.

Si bien el ciclón Yaku ha hecho visible sus efectos, lo que se ha registrado durante las últimas semanas responde a diversos factores. El consultor en meteorología y pronóstico del tiempo y clima, Jonathan Cárdenas, recordó que nos encontramos en temporadas de lluvias y, a su vez, durante la segunda quincena de febrero se registró un aumento en la temperatura del mar, llegando a superar en cinco grados sus valores habituales.

Efectos del ciclón Yaku ha afectado a viviendas e infraestructura en distintas ciudades costeras.

“A estas temperaturas ya puedes formar tormentas”, dijo durante una reciente intervención en Canal N. “Al estar muy caliente se genera una sistema de baja presión con vientos que giran en sentido horario conocido como movimiento ciclónico”, agregó. Este ha provocado que a nuestras costas lleguen un aire más cálido y húmedo. Es así que los días 5,6 y 7 de marzo han sido donde se ha sentido con mayor intensidad en el norte.

“La posición de Yaku ya no es un peligro”, indicó Cárdenas y la información ha sido confirmada por el Senamhi. Sin embargo, el calentamiento del mar se mantiene y nos encontramos aún en la temporada de lluvias, factores que no descartan la presencia de precipitaciones en los próximo días. “Es probable que tengamos el fenómeno de El niño costero mas adelante, pero ya no en temporada de lluvias”, hecho que solo provocaría un invierno más cálido de lo habitual.

Senamhi advierte

Las autoridades han señalado que las precipitaciones podrían continuar hasta mañana 17 de marzo y han advertido que en la sierra centro y sur las quebradas podrían activarse por lo que se ha pedido evitar cualquier tipo de actividad cerca a los cauces de los ríos. Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Lima, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín y Ucayali, registrarían niveles rojos.

El Senamhi ha recomendado “revisar los procedimientos de emergencia, reprogramar actividades en áreas expuestas al impacto, proteger bienes y viviendas y estar atentos a la información difundida a través de canales oficiales”. Se esperan que en las mencionadas regiones se registren lluvias de moderada a extrema intensidad. En la selva alta podrían presentarse lluvias de intensidad moderada a fuerte.

En horas de la mañana se registraron lluvias en Cusco, Puno y Madres de Dios y se confirmó altas temperaturas por la noche en la capital. Las estaciones del Callao, Jesús María y La Molina registraron cifras de 24.1, 24 y 22.4 ºC respectivamente. “Estos valores están asociados a las condiciones cálidas de la temperatura superficial del mar”, señaló la institución a través de sus redes sociales.