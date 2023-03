Autoridad para la Reconstrucción con Cambios ‘no tenía como prioridad’ obras de prevención de desastres

El impacto de los huaicos en Perú: pérdida de vidas, daños materiales y consecuencias a largo plazo. (Andina)

En medio de los daños causados por el ciclón Yaku, situado aún frente a las costas peruanas, diversos cuestionamientos se volcaron hacia la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC).

El programa inició en abril del 2017, durante la exgestión de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), y tenía como propósito para restituir toda la infraestructura física dañada y destruida por el Fenómeno de El Niño Costero.

En aquel entonces, la menos trece regiones del país fueron perjudicadas por dicho fenómeno natural: Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Piura y Tumbes.

Ahora, Amalia Moreno, exdirectora ejecutiva de la ARCC, comentó que “no era una prioridad la prevención” durante las labores de este programa. Según detalló, esto se encontraba comprendido en una segunda fase de la estrategia.

En este marco, además, precisó que este tenía estimado un plazo de tres años, más uno adicional, para concluir con los trabajos en las distintas provincias.

“No era la prioridad, o no es que no lo era, creo que se tomó con cautela algo que se expresa en el plan. Se dice que en una segunda etapa se tienen que hacer los estudios para saber qué se hace. Con mucha responsabilidad, en el plan decían ‘si no tenemos un solo estudio ¿Cómo vamos a poner, en este listado, las obras que se tienen que hacer para prevenir?’”, señaló en diálogo con RPP.

En otro momento, agregó que se tenían previstos once mil intervenciones, a través de las funciones de la ARCC, como una “entidad financiadora” a instituciones destinadas a ejecutar las obras.

“En el caso de la prevención estábamos un paso atrás de las obras de reconstrucción. [La ARCC] Se crea como una entidad financiadora. Iba a ser como un mini MEF [Ministerio de Economía y Finanzas] para transferir presupuesto a los tres niveles de gobiernos. No iba a ejecutar directamente”, sostuvo.

Avances truncos

La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios cuenta con al menos nueve etapas para su culminación. Desde el año de su creación al 2023, de acuerdo al plazo de término previsto, el programa lleva dos años de retraso.

En este contexto, tras seis años de espera, aún no se ha superado la primera fase del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios (PIRCC).

“[La ARCC] Emite, dentro del marco de sus competencias, directivas de carácter vinculante para las Entidades Ejecutoras de los tres niveles de Gobierno involucrados en El Plan, a efectos de garantizar el cumplimiento oportuno de los objetivos de la Ley”, se detalla en el texto.

Rosmary Cornejo, actual presidente de la ARCC, manifestó que ha iniciado un proceso de reestructuración. Aseguró que desde el once de enero, fecha en la que asumió el cargo, encontró que “se había trabajado muy poco o casi nada”.

“Lo que estamos haciendo en este momento, porque son obras que se trabajan bajo la modalidad de gobierno a gobierno, estamos ahorita coordinando con el equipo técnico de la Embajada Británica (…) y con los alcaldes que están en la zona. Estamos acelerando los procesos administrativos y burocráticos”, manifestó al medio citado.