Adolfo Chuiman habla de la muerte de Peter en ‘Al Fondo Hay Sitio’ y responde a los dolidos seguidores

Adolfo Chuiman habla sobre la supuesta muerte de Peter.

El capítulo 47 de ‘Al Fondo Hay Sitio’, presentado el miércoles 15 de marzo, causó conmoción y mucho dolor entre los seguidores de la exitosa serie. Peter McKay, uno de los más queridos personajes de la producción peruana, fue supuestamente asesinado por la villana de la producción, Claudia Llanos (Úrsula Boza).

Aunque no aparece la escena de cómo La Mirada de Tiburón desapareció al mayordomo después de sufrir un infarto, los televidentes sobreentedieron que Peter McKay había muerto. Sobre todo porque se le ve a la malvada mujer quemando las prendas del personaje de Adolfo Chuiman.

Ante ello, son muchos los que han expresado su dolor, exigiendo a los guionistas que esta suposición no sea cierta. Por su parte, Adolfo Chuiman, de 76 años, decidió hablar al respecto. A través de una entrevista con Infobae, el actor de gran trayectoria agradeció las muestras de cariño hacia su personaje. Además, contó que disfrutará de un merecido descanso mientras Peter regresa.

Señor Adolfo, ¿cómo está? El último capítulo de ‘Al Fondo Hay Sitio’ logró conmoción entre sus seguidores, no esperaban la muerte de Peter...

¿El capítulo de ayer? Bueno, todo ha quedado en duda. Él dijo que se iría a Misisipi con su hijo, hay varias salidas. No se ve que le disparó, nada está confirmado. Antes de grabar la escena, la producción me explicó cómo iba a hacer, que lo iban a dejar en duda.

¿Entonces hay Peter para rato en Al Fondo Hay Sitio?

Claro, al menos eso es lo que me han dicho, pero tú sabes, pueden pasar tantas cosas. Los guionistas y la producción son los que al final deciden.

Adolfo Chuiman interpreta al querido Peter McKay en Al Fondo Hay Sitio.

La última vez que conversamos me dijo que los viajes hasta Pachacamac para las grabaciones lo agotaban...

Sí, eso es cierto. Ten en cuenta que siempre he estado trabajando, tengo más de 50 años sin descansar. Yo no me había dado cuenta de eso, hasta que vi una publicación donde hablaron de mi trayectoria, me conmoví mucho. Casi me pongo a llorar porque ha sido tan meteórico todo. Fue un repaso de todas las producciones en donde he estado sin descansar. Sobre si seguiré o no mi carrera en la serie, solo lo saben los dueños. Yo mismo estoy en duda, por lo agotado que es todo. Viajar hasta allá una hora y media, sí cansa.

¿Usted maneja hasta Pachacamac o lo llevan?

Me llevan. Con el tráfico que hay, no podría manejar.

¿Qué le diría a los seguidores que han expresado su dolor ante la supuesta muerte de Peter?

Que hay una duda, que aún no se sabe. Recuerden que Peter estaba viendo la posibilidad de ver a su hijo en Misisipi. Ayer (miércoles 15 de marzo) se han comunicado conmigo muchos y les agradezco por estar pendiente. La producción me ha dicho que no hable sobre el tema. Pero puede ser que aparezca dentro de 20 días a un mes.

Aprovechará para darse un merecido descanso después de tantos años trabajando...

Claro, porque mi vida ha sido estar de grabación en grabación. Ha sido un verdadero torbellino, yo empecé haciendo teatro muchos años antes de aparecer en televisión. Imagínate, otros ya se han retirado, yo he seguido. Respecto a Peter, si tú fueras periodista (de forma irónica), no te contestaría, te diría pregúntale a la producción (risas). De verdad, tengo que seguir órdenes, pero como no eres periodista (de forma irónica) te digo que todavía queda la duda sobre la muerte del personaje (risas).

Gracias por sus declaraciones...

No, a ustedes. Gracias por estar pendiente. No se lo digas a nadie (risas).