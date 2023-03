Ministro de Educación responderá mociones de interpelación del Congreso sólo si no tratan sobre las mujeres aimaras

Oscar Becerra declaró en contra de las mujeres aimaras que protestaron en el Centro de Lima con sus hijos

El ministro de Educación, Óscar Becerra, dijo que se muestra dispuesto a responder las preguntas de las mociones de interpelación que se preparan en el Congreso de la República. “Por supuesto (que iré). Vivimos en una democracia y es una de las potestades que tiene el Congreso: llamar, interpelar, consultar, preguntar y hacer mociones de censura”, indicó.

Sin embargo, el titular del Minedu dejó en claro sólo asistirá al Legislativo para hablar de asuntos relacionados “con su gestión o a temas relativos a educación”, lo cual descarta la posibilidad que explique lo ocurrido por sus lamentables declaraciones sobre las mujeres aimaras el lunes pasado durante una actividad por el inicio del año escolar.

“Yo iré a responder todas las preguntas que los señores congresistas tengan respecto a mi gestión y respecto a cualquier tema relativo a la educación que considere conveniente”, apuntó Becerra. Hasta el momento se conoce que las legisladoras Sigrid Bazán (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) y la no agrupada Susel Paredes promueven iniciativas para que el titular del Minedu vaya al Parlamento.

Además, el cuestionado integrante del Ejecutivo mencionó que no teme a una eventual censura en su contra. “¿Por qué voy a temerla? Tengo las respuestas a las preguntas, creo que he actuado de buena fe y creo que el Congreso actuó de buena fue. Me parece una excelente oportunidad para aclarar a todos los congresistas lo que pienso”, agregó. De otro lado, Becerra volvió a aclarar que jamás se refirió de manera discriminatoria a las mujeres aimaras.

Lamentables declaraciones del ministros de Educación contra mujeres aimaras | Canal N

“Yo no he hecho ninguna declaración en contra de las mujeres aimaras. Eso es lo que quiero dejar claro. Han sido una especulación de algunas personas, de algunos medios”, anotó.

¿Cuáles fueron las declaraciones del ministro?

A pesar de que intente negar lo que dijo, el ministro Becerra señaló textualmente lo siguiente:

“Ni siquiera los animales exponen a sus hijos. Lo vemos todos los días en estos canales de naturaleza donde una madre muere defendiendo a sus hijos para que no sean atacados. ¿Se les puede llamar madres a las que llevan a sus hijos y los exponen a la violencia de la cual estamos siendo testigo? ¿A ese extremo de manipulación podemos llegar? Yo dudo que sean las madres, yo creo que en la extrema necesidad que se encuentran algunas mujeres lleguen a alquilar a sus hijos como para que sean llevados a esto”, apuntó en entrevista con Canal N.

Agregó que desde su percepción, “no puedo concebir que una madre esté exponiendo a sus hijos al peligro” y recalcó que hay “mentes siniestras” detrás de “toda esta manipulación” y que se esconden y no dan la cara.

Debido a estas expresiones, el titular del Minedu fue duramente cuestionado. Varias organizaciones de la sociedad civil como Manuela Ramos, Transparencia, la Defensoría del Pueblo y exministras de la Mujer, como Gloria Montenegro y Ana Jara, rechazaron y exigieron que Óscar Becerra se rectifique de sus palabras. Esto, finalmente, ocurrió.

“Lamento que unas desafortunadas expresiones mías hayan sido aprovechadas para ignorar los derechos de los niños que son mi principal mi preocupación”, dijo Becerra a su salida de la sede de la Cancillería, donde se desarrolló una actividad por el Día Internacional de la Mujer.

En esa línea, Becerra agregó que “ofrezco disculpas, pero no me he referido en ningún momento a las mujeres aimaras”. “Me ha sido atribuido por las personas que han tratado de interpretar mis declaraciones para separar a los peruanos que es lo que pienso que está mal”, acotó.

Ministro de Educación se disculpa por expresiones contra las mujeres aimaras | TV Perú

Tras esta primera declaración, el sector Educación publicó un nuevo video de Becerra en sus redes institucionales con motivo del Día Internacional de la Mujer.

“No quiero terminar sin ofrecer unas disculpas por unas frases mías desafortunadas que han sido malinterpretadas y que han generado críticas. Quiero decirles que si alguna expresión mía ha sido equivoca, les ofrezco mis sentidas disculpas. Al mismo tiempo, me ratifico en mi defensa absoluta de los niños y niñas del Perú. Y resaltó la abnegación de las mujeres que son capaces de dar la vida por sus hijos y, al mismo tiempo, repruebo a las personas que utilizan a los niños y niñas con fines políticos. No hay nada más reprobable que eso”, agregó.

La congresista Ruth Luque [Cambio Democrático - Juntos por el Perú] presentó una denuncia penal contra el titular del Minedu ante la fiscal de la nación, Patricia Benavides, por el presunto delito de discriminación.