Ministro de Educación se disculpa con las mujeres aimaras, pero dice que utilizaron sus declaraciones para separar a los peruanos

El ministro de Educación, Óscar Becerra, se pronunció hoy tras las lamentables declaraciones que brindó días atrás sobre las mujeres aimaras, que protestaron hace unos días en el Centro de Lima contra el Gobierno de Dina Boluarte, con animales y que las acusó sin pruebas de que los niños que traían en sus espaldas “seguro eran alquilados”.

A su salida de la sede de la Cancillería, donde se desarrolló una actividad por el Dia Internacional de la Mujer, se retractó en su posición ante las preguntas de los periodistas que lo interrogaron. “Lamento que unas desafortunadas expresiones mías hayan sido aprovechadas para ignorar los derechos de los niños que son mi principal mi preocupación”, dijo.

En esa línea, Becerra agregó que “ofrezco disculpas, pero no me he referido en ningún momento a las mujeres aimaras”. “Me ha sido atribuido por las personas que han tratado de interpretar mis declaraciones para separar a los peruanos que es lo que pienso que está mal”, acotó.

Ante la interrogante que varias bancadas del Parlamento le han pedido que renuncie al Minedu, respondió que “no le llama la atención”. Además, descartó cualquier posibilidad de que se aleje de la cartera ministerial a pesar de la ola de críticas.

