Zein se enteró de la muerte de Tongo en pleno streaming y lloró al recordar sus anécdotas juntos

Los peruanos se han despertado con una lamentable noticia: Tongo falleció a los 65 años, luego de luchar contra la insuficiencia renal. Esto se dio a conocer el viernes 10 de marzo, casi a la medianoche, cuando sus familiares confirmaron la partida del cantante. Uno de los primeros en enterarse fue Andy Merino ‘Zein’, youtuber y streamer que trabajó con ‘Le Tongué’ en el pasado.

En plena transmisión de Twitch, los seguidores de Zein le informaron sobre la inesperada muerte de Tongo. Aunque al inicio el influencer nacional no creyó que esto fuera cierto, cayó en cuenta que el intérprete de ‘La Pituca’ sí falleció al leer las noticias locales.

“P**madre. Vaya noticia, vaya baldazo de agua que me acaban de dar. Yo lo conocía, es demasiado, es como cuando un amigo se te muere. Es una sensación horrible. Estoy en shock, no lo puedo creer”, expresó.

Tras ello, recordó las veces que se reunió con Tongo, ya que solían grabar juntos para su canal de Youtube, cuando Andy era conocido en la plataforma como Andynsane y cuando ‘Le Tongué’ se había vuelto un fenómeno de Internet por sus particulares covers.

“Cuando yo lo conocí, él manejaba un carro muy modesto, muy humilde. Yo lo llevaba a comer a Larcomar. Él me decía ‘vamos a comer’ y yo le decía que sí, pensando que pondríamos mitad mitad. Pero siempre estaba la broma de ‘invítame, pues. ¿Qué no me vas a invitar?’, siempre con buena onda. Yo lo hacía con gusto”, indicó.

“Un día un amigo me dijo que tenía una fiesta y le dije que estaba con Tongo, me dijo que lo llevara. Le dije a Tongo si quería ir. Me dijo que no, que como él iba a ir. Era una persona que le gustaba presentarse, pero a la vez se le sentía introvertido. Al final lo convencí. No quería bajarse del carro, se sentía tímido, aunque le dije que ahí todos los querían ver. Se puso su chaqueta verde con lentejuelas y entramos, era un rockstar, todos gritaban Tongo, la atención la tenía él. Y él hizo un show, cantó ‘La Pituca’ sin que le den un solo centavo”, recordó en otro momento.

Zein lloró la muerte de Tongo

El youtuber peruano contó la vez que paseó con Tongo por las calles de Miraflores, ambos subidos en su coche. “Puse la canción Chop Suey a todo volumen, él me decía que le baje y yo le decía no. Empezamos a saludar a toda la gente, que gritaba Tongo”, recordó entusiasmado.

Sin embargo, el semblante de Zein cambió al caer en cuenta que Tongo había fallecido. Derramó un par de lágrimas en plena transmisión de Twitch.

“Es una mier*** que se haya ido tan pronto, es jodid***, qué fuerte. Es muy fuerte… Qué loco y qué triste, pero más allá de los recuerdos que tengo de él, todos bonitos, hay que reconocer que es uno de los pocos artistas que han podido pasar la barrera de la internacionalización. Se hizo conocido en un país en donde no se habla el mismo idioma, sea por memes, por viralidad, por lo que sea. Superó la barrera del idioma, muy pocos lo logran”, indicó.

¿Qué enfermedades tenía Tongo?

José Abelardo Gutiérrez Alanya, el popular Tongo, sufría de diabetes. Dicha enfermedad hizo que tenga varias descompensaciones a lo largo de sus últimos años. A consecuencia de este mal, desarrolló insuficencia renal. En el 2023, trascendió que padecía también de cáncer, pero sus familiares jamás quisieron dar detalles de su neoplasia.