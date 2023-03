Las hijas de Tongo dedican emotivos mensajes por la reciente partida de su padre: “Te vamos a extrañar, papá”

Las hijas de Tongo dedican emotivos mensaje por la reciente partida de su padre.

El cantante popular Tongo dejó de existir el último viernes 10 de marzo debido a la insuficiencia renal que padecía hace algunos años. El intérprete de ‘La Pituca’ acudió al Hospital Nacional Arzobispo Loayza, debido a que se tenía que realizar una diálisis; sin embargo, su salud se complicó y falleció en dicho nosocomio.

Abelardo Gutiérrez Alanya, más conocido como Tongo, quien se ganó el cariño de todo el pueblo peruano, no solo marcó un hito en la música nacional por sus peculiares canciones, sino también por su gran personalidad.

El artista junto a su esposa Gladys Lupinta jamás dejaron de trabajar en su orquesta y mediante la música pudieron pagar los estudios de sus siete hijos. Ellos se han mantenido juntos ante el delicado estado de salud de su padre, algunos no se encuentran en Lima, pero siempre estuvieron pendiente de su papá.

Cinthia Gutiérrez

La primera en publicar en su red social sobre el fallecimiento de su padre fue Cinthia Gutiérrez Lupinta, quien confirmó la triste noticia y además le dedicó unas tiernas palabras a su padre mediante su cuenta de Instagram.

Cinthia Gutiérrez, hija de Tongo, dedica conmovedor mensaje a su papá. Instagram.

“Las personas especiales nunca mueren, permanecen en nuestros corazones y memoria, fuiste un gran padre, el mejor, llenaste de alegría a muchas personas, jamás serás olvidado, ahora es momento que vueles alto y cantes allá arriba en el cielo, yo lo haré desde aquí por ti, te amamos por siempre papito”, escribió.

Cinthia Gutiérrez. Instagram

María Luisa Gutiérrez

La hija mayor del matrimonio Gutiérrez Lupinta compartió en sus cuentas de Facebook y Twitter los recuerdos que tiene de su padre y como lo va a entrañar ahora en adelante.

“Papá nos ha dejado y aún me cuesta procesarlo. Más los recuerdos y amor que sentimos por él seguirán intactos. Han sido tiempos muy duros y a pesar de todo ello, hemos permanecido juntos hasta el final papito. Acompañándote, riendo y llorando junto a ti”, empieza su mensaje en Facebook.

“Te agradezco por todo, por las enseñanzas que me dejas. Nunca podré olvidarte y quizá este dolor tan grande que estamos sintiendo, nunca se acabe y solo aprendamos a vivir con ello. Fuiste un gran artista y lo más importante un gran y amoroso padre. Al mejor papá, un hombre con temple, que nos enseñó a no rendirnos, al incansable y luchador. Al del alma libre, que no se amilanó ante nada, que logró e hizo todo lo que se propuso en la vida”, continua.

“Algún día nos volveremos a reencontrar, papito te voy a extrañar tanto y amar por siempre. Abrazo hasta el cielo, papá Abelardo Gutiérrez”, terminó la socióloga.

María Gutiérrez. Facebook

Fiorella Gutiérrez

La hija de Tongo que es terapeuta de lenguaje, escritora y pintora compartió en su cuenta de Facebook un extenso mensaje donde agradecía por todo lo que había enseñado el cantante de cumbia.

“Papi, muchas gracias por permitirme existir y por haberte enamorado de mi madre. Te admiro mucho no solo por tu fuerza y voluntad, que hace que no exista ningún día en el que dejes de luchar y conseguir todo lo que te propones, además de toda la seguridad que brindas a la familia”, indicó.

Gracias padre por enseñarme que en la vida no solo se ríe, también se llora, que la vida puede ser dura e injusta muchas veces, pero también nos trae felicidad y mucha dicha. Gracias padre por enseñarme tu calidad humana, tu humildad, tus valores y como desde muy pequeño te hiciste en el día a día y siendo tan solo un niño sabías defenderte de cualquier camino lleno de obstáculos que te presentaba la vida”, continúa.

Además, comentó que todos su hermanos y ella se sentirán orgullosos por el legado que ha dejado el intérprete de ‘Sufre peruano’. “Todos mis hermanos y yo, nos sentimos muy orgullosos por todo lo que has logrado y por tu gran esfuerzo del día a día junto a mi mamita Gladys Lupinta, tu compañera de vida”, escribió en su cuenta de Facebook.

Fiorella Gutiérrez. Facebook

Madeleine Gutiérrez

La cantante soprano, Madeleine también le quiso dedicar unas palabras a su fallecido padre, pero desde el lado de la música, pasión que compartían ambos.

“Mi papá siempre decía que podía adivinar el futuro y siempre me decía que iba a viajar un montón cantando, por el mundo. Lo real es que confiaba en mi talento y mi voz. Eso era apoyo incondicional que siempre me dio, gracias papi”, inicia.

También recordó que su padre era un apasionado y fanático de la banda inglesa ‘The Beatles’ y actores destacados. “A mi papá de verdad le gustaba ‘The Beatles’, él me hizo escuchar su música, además de ser un gran cinéfilo que disfrutaba de películas de sus actores favoritos: Al Pacino y Robert De Niro.”, dijo.

Madeleine Gutierrez. Instagram.

Madeleine Gutiérrez. Instagram.

Gladys Gutiérrez, quien se graduó de la facultad de Ingeniera Petroquímica en la Unidad Nacional del Ingeniería y trabaja en la Nasa compartió el sentido mensaje que su madre le dedicó a su padre.

Gladys Gutiérrez. Facebook

Mientras que Abelardo, quien estudió guitarra clásica en el Conservatorio de Música o actual Universidad nacional de Música y Jesús no se han pronunciado en sus plataformas digitales.