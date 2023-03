El curioso ritual de Jorge Fossati en pleno partido entre Universitario y Cienciano por Copa Sudamericana

El técnico uruguayo metió un pequeño objeto a la boca y luego se persignó. Todo esto en pleno partido. (Video: DIRECTV)

Universitario de Deportes vence por la mínima diferencia a Cienciano con gol de Piero Quispe y por el momento está clasificando a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Uno de los que vive el partido intensamente es el entrenador de la ‘U’, Jorge Fossati, quien no se sienta en ningún momento y protagonizó una escena curiosa al hacer una especie de ritual en la zona técnica.

Sucedió a los 51 minutos del compromiso. Las cámaras enfocaron al técnico uruguayo buscando algo en su bolsillo. “¿Qué busca profe? ¿Qué se le perdió?”, expresó el narrador de DirecTV. Inmediatamente el ‘charrúa’ sacó un denario, se lo colocó en la boca, lo besó, juntó sus manos y se persignó.

No es la primera vez que el estratega de 70 años demuestra su devoción, pues en una entrevista después de la victoria ‘merengue’ ante Melgar por la Liga 1 declaró lo siguiente: “Perdónenme, pero les digo la verdad me voy porque no llegó a misa”. Esto desató la risa de los periodistas y él volvió a aclarar: “Pero esa es la verdad, no es broma, no les estoy poniendo excusas, por eso no espero al plantel”.

DATO: El ganador de este partido no solo clasificará a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, sino también recibirá 900 000 dólares de Conmebol y tendrá la oportunidad de embolsarse 100 000 dólares por cada triunfo en la siguiente etapa.

La celebración de Fossati en el gol de Quispe

El primer gol de Universitario se dio a los 10 minutos del encuentro. Andy Polo se mandó con una jugada individual por su banda derecha con autopase incluido y sacó un centro. Luis Urruti dejó pasar la pelota abriendo sus piernas y Emanuel Herrera le quiso pegar, pero la pifió. Ahí apareció Piero Quispe para definir sin marca.

El tanto del canterano ‘merengue’ desató la euforia de los más de 40 mil hinchas que estaban en el estadio Monumental y también en el técnico Jorge Fossati, quien apretó los puños y señaló con sus manos hacia el cielo en símbolo de su fe.

Este partido significó el debut del uruguayo en el banquillo del club de Ate. Y es que no pudo estar en la victoria sobre Melgar por la fecha 7 del Torneo Apertura, ya que Jorge Araujo llevaba días al mando del plantel. ‘Coco’ dirigió ese cotejo, pero el experimentado estratega estuvo presente, hasta dio indicaciones.

Equipos de Fossati

- River Plate (Uruguay)

- Peñarol (Uruguay)

- Cerro Porteño (Paraguay)

- Danubio (Uruguay)

- Colón (Argentina)

- LDU Quito (Ecuador)

- Selección de Uruguay

- Al Sadd (Qatar)

- Selección de Qatar

- Internacional (Brasil)

- Al Shabab (Arabia Saudita)

- Al Rayyan (Qatar)

- Al Ahli (Arabia Saudita)

Próximo partido de Universitario

El equipo dirigido por Jorge Fossati visitará a Deportivo Binacional por la jornada 8 del Torneo Apertura. Este partido está programado para el lunes 13 de marzo a las 18:00 horas en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco. El ‘poderoso del sur’ viene de ser eliminado (3-1) por Universidad César Vallejo de la Copa Sudamericana

Próximo partido de Cienciano

Leonel Álvarez y compañía, por su parte, se medirán con Academia Cantolao. Este compromiso se jugará el domingo 12 de marzo a las 15:30 horas en el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador. Su rival no atraviesa un buen momento, pues sumó su quinta derrota consecutiva tras ser goleado por Sport Huancayo.