Tatiana Astengo y su crítica a las producciones nacionales: “Solo quieren invertir lo mínimo”

Tatiana Astengo habla de las producciones nacionales. (Instagram)

Tatiana Astengo siempre se ha mostrado frontal y crítica, no solo con la política peruana, sino también con la calidad de producciones audiovisuales en nuestro país. La actriz fue parte de una de las series más exitosas de los últimos tiempos, ‘Al Fondo Hay Sitio’. Sin embargo, tras su paso decidió volver a España, país donde también tiene nacionalidad.

Te puede interesar: Allison Pastor reveló que sintió celos al ver las escenas de besos de Erick Elera en Al Fondo Hay Sitio

La artista se refirió a las actuales series que se emiten en el Perú. Ante ello comentó que, al paso que van, no podrían migrar a una alguna plataforma internacional. “Solo existen tres producciones de ficción. Son muy localistas, imposibles de verlos en alguna plataforma”, reveló en conversación con La República.

Tras ello, Tatiana Astengo se explayó y comentó que considera que el problema principal está en que quieren hacer todo con rapidez y poca inversión.

“El problema es los que están a la cabeza, no tienen una proyección a largo plazo, son cortoplacistas, solo quieren hacer algo rápido y que les dé dinero lo más rápido. Por suerte, hay plataformas y la gente está viendo más. Pero las cabezas se resisten, son gente desactualizada. Solo quieren invertir lo mínimo y se conforman”, agregó la recordada actriz.

Tatiana Astengo. (Foto: Instagram)

Por otro lado, se refirió a su decisión de migrar a España. Admitió que no es un camino fácil, pero se siente feliz que muchos de los compatriotas la reconozcan. “No es fácil, hay sacrificio, dejas tu país, tus comodidades. Allá, los peruanos que me ubican enseguida me hacen sentir como en casa”, sentenció.

Te puede interesar: Paolo Goya y la razón por la que rechazó en un inicio el papel de ‘Hiro’ en ‘Al Fondo Hay Sitio’

Además, comentó que lo que le llamó la atención fue la diferencia que tienen con los personajes en estas producciones. “Se tocan historias no con los personajes clásicos: mujeres que son como floreros, acompañantes y amas de casa. Eso hace que yo tome la decisión de volver a España, que en realidad siempre estuvo en mi cabeza”, agregó.

Su salida de ‘Al Fondo Hay Sitio’

La recordada serie de América Televisión volvió a la pantalla chica en el 2022 con una gran expectativa sobre el público peruano. Los miles de fanáticos esperaban el regreso de clásicos personajes como Charito, Doña Nelly, Nicolás de las Casas, Grace, Fernanda y hasta Reina Pachas.

Te puede interesar: Cuál fue el destino del hijo de Peter McKay, ‘Manolo López’ en la serie de ‘Al Fondo Hay Sitio’

En esta nueva versión, muchos de ellos quedaron fuera del guion y dieron paso a nuevos talentos que poco a poco se han ganado el cariño de los seguidores. Sin embargo, aún está la esperanza de que algunos puedan volver, tal como lo hizo Claudia Llanos.

En ese sentido, Tatiana Astengo recordó su paso por ‘Al Fondo Hay Sitio’ y reveló que fue por el tiempo de la serie que se quedó en Perú, pero que sintió que en algún momento debía darle un giro a su vida.

“Cuando regresé a Lima, me salió trabajo en ‘Al fondo hay sitio’ y luego me fui quedando. Estuvo bueno estar aquí, hacer esta serie emblemática de Perú, pero llega un momento en que había que cambiar”, comentó. Por ello, ahora se encuentra radicando en España luciendo todo su talento en el arte de la actuación.