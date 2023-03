Roberto Chiabra solicitó a la presidenta Dina Boluarte que evalúe la permanencia de Alberto Otárola en la PCM

Congresista Roberto Chiabra y la presidenta Dina Boluarte.

Tras la lamentable muerte de seis soldados en el río Ilave, en la región Puno, las reacciones políticas no se hicieron esperar para que hayan responsables. El primero en alzar su voz de protesta fue el congresista Roberto Chiabra (Alianza para el Progreso), quien le pidió publicamente a la presidenta de la república, Dina Boluarte, que evalúe la permanencia de Alberto Otárola al frente del Gabinete Ministerial.

“La presidente Dina Boluarte debe evaluar si el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, le suma o le resta. Los que subvierten el orden interno no quieren dialogar con él y las FF. AA. le han perdido la confianza. Es momento de tomar decisiones”, escribió en su cuenta personal de Twitter. Sin embargo, la crítica de Chiabra también apuntó al actual ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta.

“La muerte de los cinco soldados en Ilave tiene un costo político. El doctor que está de Mindef debe renunciar por dignidad personal”, agregó. En esa línea, se conoció ayer que el ministro Chávez envió un oficio para presentarse ante la Comisión de Defensa y Orden Interno, a cargo del legislador Diego Bazán (Avanza País), para esclarecer lo ocurrido en el sur.

Como es público, seis soldados del Ejército del Perú perdieron la vida cuando intentaban cruzar el río Ilave por ordenes de sus superiores. Sin embargo, no pudieron cumplir su objetivo porque fueron arrastrados por la marea y no lograron salvarse debido a que varios no sabían nadar.

Las víctimas de esta tragedia son Franz Canasa Cahuaya (20), Alex Quispe Serrano, Elvis Pari Quiso (20), Elías Lupaca Inquilla (19), Percy Castillo Pongo (19) y Carlos Quispe Montalico.

Los buzos de la Marina de Guerra del Perú y comuneros de la zona se unieron para rescatar los cuerpos de los soldados que cayeron a las caudalosas corrientes de este río.

Piden investigación

Este caso llamó la atención de la Defensoría del Pueblo que solicitó una inmediata y rigurosa investigación para esclarecer la muerte de los seis soldados.

“Nuestra solidaridad con los familiares de los efectivos del Ejército peruano que lamentablemente han perdido la vida en circunstancias que tienen que ser materia de investigación. Desde la Defensoría del Pueblo, a penas tomamos conocimiento de los hechos, hemos coordinado con el jefe del área de emergencia del hospital para que se garantice la atención de los soldados rescatados”, declaró Jacinto Ticona, jefe de la oficina de la Defensoría en Puno, en Exitosa.

“Hemos hecho las coordinaciones, las gestiones. Lamentablemente, conforme han pasado las horas, se han incrementado el número de fallecidos. Desde la Defensoría, hemos cursado un oficio a la Fiscalía para que puedan iniciar las investigaciones”, señaló.

En total, fueron seis los soldados que se ahogaron en el río Ilave, en la región Puno.

En esa misma línea, consideró inadecuada la presunta orden de cruzar el río, pues en los últimos días la corriente había crecido significativamente, sumando a la baja temperatura de estas aguas.

“Es un río grande, caudaloso y ahora que estamos en periodo de lluvia el caudal es más alto. En ese sentido, entrar, nadar o intentar cruzar no es nada pertinente”, manifestó.

También, informó que los ciudadanos de la región Puno “rescataron” a los militares, que intentaron cruzar el río Ilave, y los llevaron al centro de salud más cercana, con el fin de que sean atendidos.

“Los que llegaron al hospital fueron evacuados por los mismos pobladores, porque los han rescatado en el momento que han estado intentando cruzar el río y salvando su vida. Ellos no presentan afectación a su integridad física”, señaló.