Comisión de Constitución no llegó a un acuerdo y suspendió debate para adelantar las elecciones generales

Comisión de Constitución es presidida por Hernando Guerra García.

La Comisión de Constitución del Congreso sigue sin llegar a un acuerdo para adelantar las elecciones generales y así salir de la grave crisis política que padece el Perú. El grupo de trabajo, liderado por el legislador fujimorista Hernando Guerra García, suspendió la sesión de hoy sin que el predictamen propuesto sea sometido a votación de los parlamentarios de diferentes bancadas.

La propuesta que se ha puesto a consideración es que los comicios para renovar el Ejecutivo y Legislativo se hagan en diciembre de este año y el cambio de mando se efectue en abril del 2024. No se incluye a los representantes del Parlamento Andino y tampoco un referéndum para consultar a la población si desea la instalación de una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Carta Magna.

La comisión desechó las propuestas de los congresistas Edgar Reymundo (Cambio Democrático), Hamlet Echeverría (Perú Democrático) y Silvana Robles (Perú Libre) de que las elecciones sean en abril y una pregunta sobre la constituyente. Además, también se desestimó las iniciativas de Nieves Limachi (Perú Democrático), Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial) y Susel Paredes (no agrupada) que apostaban por octubre como el mes de los nuevos comicios.

De igual forma, la idea del Poder Ejecutivo, que proponía octubre del 2023, tampoco tuvo respaldo.

Posiciones encontradas

Durante el debate, varios legisladores mostraron sus posiciones.

Ruth Luque (Cambio Democrático) sostuvo que estaba de acuerdo con la propuesta de la Comisión de Constitución. “Está bien que el adelanto de elecciones tiene que ser 2023. No comparto que se extienda al 2024 [el mandato], pero si genera consensos, respaldaré esta propuesta”, anotó.

En tanto, Wilson Soto (Acción Popular) tuvo una opinión contraria. “Las instituciones se deben fortalecer en nuestro país. Si los congresistas no vamos a respetar, hablo que mañana o pasado se hagan elecciones para quedar bien con la población”, mencionó.

“No podemos pretender ir a un adelanto de elecciones cuando el país está quemando, no hay orden”, agregó Soto. En esa línea, anunció que el partido de la lampa no respaldará el adelanto electoral. Esa postura también fue complementada por su colega de bancada, Luis Aragón, quien dijo que la propuesta no tiene “consistencia jurídica, legal ni técnica”.

Pleno del Congreso.

Aragón consideró también que, antes, se planteen reformas electorales. “Hagamos un adelanto en buen sentido, con buenas reglas. No para elegir más de lo mismo. Que se instauren las elecciones primarias abiertas”, sugirió.

Arturo Alegría (Fuerza Popular) opinó que “estamos debatiendo un tema que la ciudadanía espera que el Congreso se ponga de acuerdo. [...] FP ha tenido clara su postura. Hemos votado a favor porque entendemos que la realidad del país necesita nuevas autoridades”. Agregó que el fujimorismo respaldará el adelanto de las elecciones.

Por su parte, Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso) recalcó que los nuevos comicios debían realizarse en un plazo prudente. Por ello, alegó que este proceso debía darse en abril del 2024 y con un paquete de reformas mínimas.

Finalmente, Alejandro Muñante (Renovación Popular) cuestionó que el predictamen no haya tomado en cuenta las sugerencias de instituciones como el Reniec. “Apoyé, incluso yendo en contra de mi bancada, elecciones al 2024. Pero en el camino me di cuenta que el tema es un botín”, apuntó.

Hay que recordar que el debate del adelanto de las elecciones se vuelve a discutir tras la reconsideración rechazada del parlamentario Jorge Montoya, quien buscaba que este tema no se vuelve a abordar en la representación nacional a pesar del alto rechazo ciudadano que poseen, según las últimas encuestas de Ipsos y el Instituto de Estudios Peruanos, que llegaría al 90% a nivel nacional.