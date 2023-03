Ciudadano mexicano fue asaltado en Lima y no puede tramitar su pasaporte por crisis diplomática

Ciudadano mexicano no puede salir del Perú (24 Horas)

El 24 de febrero, la presidenta Dina Boluarte anunció el retiro definitivo del embajador peruano en México después de las expresiones del mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre la situación política en Perú. Pero, el deterioro de las relaciones diplomáticas inició en diciembre de 2022 cuando la mandataria peruana declaró persona non grata al entonces embajador de México en Perú, Pablo Monroy, al que le dio solo 72 horas para salir del país. Los retiros de ambos embajadores ya estarían afectado a los ciudadanos peruanos y mexicanos que por algún motivo se encuentran en el país que no es el suyo.

Ese es el caso de un ciudadano mexicano que residía en el Perú y que vivió varios días de incertidumbre al querer regresar a su país ya que tenía su pasaporte mexicano por vencer y al intentar tramitar uno nuevo en la embajada de México en Lima le dijeron que no había embajador.

“Como hoy hay un conflicto (diplomático entre Perú y México), no tenemos embajador. Tenemos un representante. Pude hablar con él para que me diera un pasaporte de emergencia por un año. Me dijeron que me iban a ayudar, pero que el trámite del pasaporte duraba de 15 a 30 días”, relató al noticiero 24 Horas Juan Carlos Reyes Espinoza, natural de Veracruz, México.

Señaló que como él les manifestó que no tenía dónde quedarse, le dijeron que harían una excepción que se lo entregarían el mismo día, pero que tenía que pagar 40 dólares. Luego de que su caso se hiciera público, Juan Carlos pudo contactar con uno de sus compatriotas quien le ofreció ayudarlo con el costo de los trámites administrativos.

Robo en Perú

El ciudadano mexicano de 35 años trabajaba como chef en Brasil y al finalizar su contrato se dirigía a Colombia para tomar su vuelo de regreso. Tenía pensado hacer el primer tramo por tierra pasado por Perú y Ecuador. Sin embargo, al intentar cruzar la frontera hacia el Ecuador, no le permitieron el ingreso ya que le dijeron que tenía su pasaporte por vencer en abril.

Además, comentó que en Lima sufrió el robo de su celular y su dinero, por lo que no podía hacer el pago de 40 dólares para tramitar su pasaporte de emergencia. Juan Carlos comentó que tuvo que pasar un día en la calle.

Finalmente, manifestó que ya con el pasaporte de emergencia solicitará la ayuda económica de su familia para que pueda continuar su viaje por tierra a Colombia y así pueda llegar a su país.

Perú retira a cónsul en México

El viernes tres de marzo, el Ministerio de Relaciones Exteriores dio por terminadas las funciones de la cónsul general de Perú en la Ciudad de México, Milagros Miranda Rojas. En la Resolución Suprema 039-2023-RE, publicada en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, se oficializa dicha decisión gubernamental.

Miranda Rojas, ministra consejera del Servicio Diplomático Peruano, venía desempeñándose como cónsul en Ciudad de México desde el 1 de mayo del 2021.

En la resolución se indica que en la fecha en que cesarán sus funciones se cancelarán las Letras Patentes correspondientes. Además, el documento lleva las firmas de la presidenta Dina Boluarte Zegarra y de la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi Díaz.