Qué se necesita para ser un pro player de Dota 2 en el Perú

Cómo llegar a ser pro player de Dota 2.

Dota 2 es uno de los videojuegos más jugados en el Perú. Por este motivo, existe más de una organización que recluta nuevos talentos para las competencias que se realizan a nivel local e internacional.

Asimismo, la presencia de pro players peruanos en torneos internacionales se ha hecho notar cada vez más, así fue durante el The International 2022.

En el denominado ‘Mundial de Dota 2’, hubo un total de 13 peruanos, empatando con Rusia y superando a China, la región que durante varios años llevó una gran cantidad de jugadores a este tipo de eventos.

El buen desempeño de los equipos peruanos en las Major de Dota 2 provocaron que Valve tome la decisión de que se haga su primer torneo del 2023 en la capital de Perú.

Este anunció fue bien recibo por la comunidad dotera del Perú, quienes no dudaron en demostrar que iban a apoyar este evento comprando todas las entradas que se pusieron a la venta, acabándolas en pocas horas.

La cantidad de personas que reunió este torneo llamó la atención de más de uno, especialmente por la cantidad de dinero que iba a ofrecer en premios a los ganadores, donde el ganador absoluto se llevaría 200.000 dólares.

A raíz de ello, muchos se preguntaron cómo es que un jugador promedio de Dota 2 en el Perú se puede convertir en un profesional para competir por jugosos montos de dinero.

"Pausas técnicas", victorias y un "tropical GAAA" en el día 1 de playoffs del Lima Major 2023. Infobae/Paula Elizalde.

¿Cómo puedo ser un profesional del Dota 2?

Para convertirse en un jugador profesional de Dota 2, se requiere una combinación de habilidades, práctica y dedicación. Algunos de los requisitos más importantes incluyen:

- Conocimiento del juego: Un jugador profesional de Dota 2 debe tener un conocimiento profundo del juego, incluyendo mecánicas, objetos, héroes y estrategias.

- Habilidades mecánicas: Se requiere una habilidad mecánica avanzada para poder realizar movimientos rápidos y precisos en el juego. Esto incluye la capacidad de realizar combinaciones de habilidades, controlar unidades múltiples y hacer clic con precisión.

- Comunicación y trabajo en equipo: Dota 2 es un juego en equipo, por lo que es importante tener habilidades de comunicación y trabajar bien con otros jugadores.

- Adaptabilidad: Los jugadores profesionales de Dota 2 deben poder adaptarse rápidamente a los cambios en el juego, incluyendo los cambios en la estrategia y los parches de actualización.

- Práctica: Los jugadores profesionales de Dota 2 dedican muchas horas a practicar y mejorar sus habilidades. Esto incluye jugar partidas en línea, analizar sus propios juegos y los de otros jugadores, y practicar con equipos y jugadores profesionales.

- Mentalidad: Dota 2 es un juego competitivo y a menudo estresante, por lo que es importante tener una mentalidad fuerte y saludable. Los jugadores profesionales de Dota 2 deben poder manejar la presión y mantenerse enfocados y motivados a pesar de las dificultades.

¿Qué dicen los pro players peruanos?

Más de un jugador profesional de Dota 2 peruano se ha referido a este tema contando su propia experiencia. Todos ellos concuerdan en que los que desean convertirse en pro players deben de ponerse una meta y un tiempo para cumplir este objetivo.

El carry de Beastcoast, K1, habló sobre este tema, indicando que si bien el camino no es nada fácil, con esfuerzo y perseverancia, uno puede llamar la atención de alguna organización para luego ser probado.

Sin embargo, si durante un año no consigues ninguna de las metas que te has propuesto, deberías de evaluar no seguir persiguiendo este sueño para dedicarte a otras actividades más importantes.