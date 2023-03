Fiscalía allana la Videna por investigación de presuntos actos de corrupción contra Agustín Lozano

Agustín Lozano es uno de los presidentes de la FPF más cuestionados.

La Fiscalía de la Nación allanó la sede de La Videna e ingresó a las oficinas de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), debido a la investigación que se está llevando a cabo contra el presidente Agustín Lozano y 13 personas que integran la mesa directiva por el presunto delito de organización criminal y actos de corrupción.

El coordinador de la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, reveló que este procedimiento se produjo debido a que la FPF no entregó la documentación solicitada en los plazos requeridos:

“Se ha dispuesta un allanamiento de la Videna por el tema de crimen organizado que se viene investigando. Se ha pedido que se incaute la documentación que en su momento fue solicitada, pero esto no se ha cumplido. Las autoridades de la Videna no hicieron caso en ningún momento y por eso se decidió el allanamiento; eso está ocurriendo. Tenían un plazo y no cumplieron. El allanamiento durará el tiempo que sea necesario para recopilar la documentación necesaria para la investigación”, reveló a Radio Ovación.

Chávez Cotrina también desmintió el hecho de que se hayan realizado detenciones durante el allanamiento. Esto porque comenzó a circular en redes sociales que Jean Marcel Robilliard, secretario de la junta directiva, había sido detenido.

¿Qué documentos se le solicitaron a la FPF?

En febrero de este año, la Fiscalía abrió una investigación contra Agustín Lozano, luego de que Óscar Romero, presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP), le interponga una querella por los presuntos delitos de extorsión, coacción y organización criminal en agravio de los clubes profesionales de la Liga 1.

En un documento elaborado por el Ministerio Público, se señaló que se ampliaba la investigación preliminar por el delito de Administración Fraudulenta por los siguientes motivos:

1. “La presunta organización criminal en su accionar delictivo no habría comunicado la real situación administrativa, económica y financiera de la Federación Peruana de Fútbol a los miembros que constituyen su Asamblea de Bases”,

2. “La presunta organización criminal, usando a la Federación Peruana de Fútbol, habría repartido a algunos clubes de fútbol profesionales de primera y de segunda y a los clubes departamentales de fútbol, diferentes montos de dinero para que cancelen sus obligaciones y deudas”, señala uno de sus puntos.

Noticia en desarrollo...