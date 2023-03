El debut de Ethel Pozo en ‘Maricucha 2′ y su reflexión sobre esta experiencia: “Estoy contenta”

Ethel Pozo emocionada por aparecer en 'Maricucha 2’. América TV / América Hoy

Este miércoles 1 de marzo, Ethel Pozo apareció por primera vez en la segunda temporada de ‘Maricucha’, en donde interpretó ‘Afrodita’, un amor del pasado de Vicente López Huamán (Christian Domínguez). En ‘América Hoy’, la hija de Gisela Valcárcel agradeció a sus fanáticos por haberla apoyado en su regreso a la actuación.

“Qué increíble. Muchas gracias a todo el Perú que estuvo atento, vamos a trabajar muchísimo. Estoy tan emocionada porque el elenco es increíble”, expresó la conductora de ATV, bastante feliz por el recibimiento del público.

Más adelante, Ethel Pozo aseveró que “nunca había vivido tanto cariño”, puesto que, luego que se emitiera el episodio de ‘Maricucha 2′, no le dejaron de llegar mensajes de sus fieles fanáticos.

“En mi casa eran unos nervios, me quedé hasta la medianoche respondiendo mensajes. Nunca había vivido ese cariño… obviamente, por la novela, por los personajes, es otro público. Todo el mundo escribiéndome por ‘Maricucha’, qué lindo, gracias a todo Del Barrio, estoy contenta”, indicó.

Ethel Pozo hizo su primera aparición en 'Maricucha 2'. América TV.

En otro momento del programa, Christian Domínguez adelantó que muy pronto saldrá al aire una escena que mantendrá al público pegado al televisor. “No todo es felicidad porque hay una personaje (‘Tete’) que está triste porque se siente desplazada, hay una jalada de mechas, hay golpes y patadas”.

Ethel Pozo le pidió a su compañera de elenco, la actriz Ximena Díaz, que tuviera especial cuidado con sus extensiones en las próximas grabaciones. “Que sea suave, ten cuidado en la escena del jaloneo”, le dijo en plena transmisión en vivo, para luego invitar a la teleaudiencia a seguir viendo la telenovela de América TV.

Ethel Pozo se mostró feliz por su aparición en 'Maricucha 2'.

Ethel Pozo se preparó para su personaje

Antes de que se estrenara el episodio de ‘Maricucha’ donde aparecería, Ethel Pozo se adelantó a las críticas e informó a sus seguidores que no es ninguna improvisada, ya que se ha venido preparando todo el 2023 para dar un buena actuación en la serie.

“Todo el mundo sabe que hecho teatro, cine y vengo preparándome, ahora mismo acabo de terminar un taller con Bruno Odar para interpretar, para motivar y para causar sensaciones. Estoy chancona y estudiando todas las noches mis guiones para dar el 100 por ciento”, reveló la hija de Gisela Valcárcel para ‘América Espectáculos’.

“Yo decreté que este año me iba a dedicar a la actuación, por eso me metí al taller y por mi trabajo estudio de noche. Soy la más grande, la adulta y tengo compañeritos entre 18 y 22 años. Lo he retomado porque mi primer taller fue a los 18 años con Roberto Ángeles. Siempre se puede aprender y retomar porque no lo he ejercido, nunca he estado en una novela”, añadió.

Ethel Pozo agradece muestras de cariño. (Instagram)

Michelle Alexander le dio su respaldo

La dueña de Del Barrio Producciones salió en defensa de Ethel Pozo, quien se casó con su hermano Julián Alexander en septiembre de 2022. Para la productora, la conductora de TV hizo un buen trabajo en ‘Maricucha 2′ y está segura que su personaje divertirá a los televidentes.

“Estoy contenta de trabajar con Ethel, como con cualquier buena actriz. Me parece chévere su personaje, sé que ella quería volver a la actuación y sigue preparándose. Lo ha hecho muy bien, tiene un personaje divertido”, dijo al diario Trome.

Asimismo, la productora nacional se refirió a los constantes ataques que está recibiendo su cuñada en las plataformas digitales. “La gente puede hablar lo que quiere, es libre de opinar, pero sé lo profesional que soy y sé cuándo escojo a mis actores y por qué los elijo. El personaje de Ethel es perfecto para ella”, agregó.