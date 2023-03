Andrea Llosa dará conferencia a internas del Penal Santa Mónica por el “Día internacional de la Mujer”

Andrea Llosa confirma conferencia en el Penal de Santa Mónica. (ATV)

Andrea Llosa ingresará con su equipo de producción al Penal de Santa Mónica del distrito de Chorrillos este jueves 02 de marzo para dar su primera conferencia del 2023 con el retorno de “Mujeres poderosas” en el marco de la celebración por el “Día Internacional de la Mujer”.

En la última edición de su programa, la presentadora se mostró muy contenta de anunciar el regreso de este proyecto, con el cual ha recorrido diferentes partes del Perú como Trujillo, Piura, Arequipa, entre otros, empoderando a las mujeres para salir adelante en la vida.

“Al fin vamos a entrar a un lugar al que de verdad estamos muy emocionados y entusiasmados por ir”, dijo la conductora de televisión con una sonrisa en el rostro, para luego mencionar que estará frente a las internas del establecimiento penitenciario.

Andrea Llosa se ha ganado el cariño de miles de personas y se ha caracterizado por ser una mujer fuerte, directa y con el deseo de llevar el mensaje de empoderamiento femenino a cada rincón del país. En conversación con Infobae, contó más detalles de “Mujeres poderosas”, un espacio donde quiere resaltar los valores de la mujer peruana.

Andrea Llosa anuncia el retorno de “Mujeres poderosas”. (Instagram)

“Con mi productora dijimos ‘debemos hacer algo distinto’ como muestra de agradecimiento y de tener mayor cercanía con las mujeres. Así nació este formato, ‘Mujeres Poderosas’, porque quería hablar directamente con las mujeres que me ven en televisión. Poder hacerlo en el teatro ha sido increíble. Por ahora, nuestro objetivo es llegar a provincia y también al penal”, señaló.

Cabe mencionar que, esta conferencia será transmitida en directo a través del Facebook personal de la periodista, así como también, en el de su programa a partir de las 11 de la mañana. Asimismo, las personas podrán verlo en la página web de ATV.

Ningún caso es armado

Durante la entrevista con nuestro medio, Andrea Llosa aseguró que ninguno de los casos que presenta en ‘Andrea’ y ‘Nunca más’ son armados. “Nuestros investigadores van a corroborar que todo sea real, van a investigar. No se le paga a nadie, eso hay que aclarar. Yo soy periodista y tengo años siendo reportera, la gente no es tonta, no es idiota. Se dan cuenta cuando los casos son reales. Yo no soy solo la que se para como conductora, soy la directora del programa”.

“Los casos llegan a través de las redes sociales. Algunos se paran aquí en el canal y piden una cita con el investigador, o a través del WhatsApp y Facebook del programa. Si viene una persona conocida y nos pide ayuda, solicitando el reconocimiento de su hijo, pensión de alimento o es víctima de agresión, por supuesto lo tomamos. No tenemos problema en hacerlo”, agregó.