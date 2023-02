Andrea Llosa habló de la personalidad de la gente tóxica: “No se reconocen y culpan a los demás”

Andrea Llosa se encuentra en el ojo público debido a sus recientes conflictos con Magaly Medina. Y es que, la ‘Urraca’ criticó a su colega por invitar a la familia de John Kelvin a su set para comentar que buscan obtener la tenencia de los hijos del cantante con Dalia Durán.

Este hecho indignó a Medina, pero recibió respuesta de la conductora del programa ‘Andrea’, quien señaló que solo hace este tipo de comentarios porque no le gusta que otros espacios tengan invitados de la farándula, como lo hace ella.

“Lo que pasa es que ella cree que es la dueña de las personas que salen en la farándula y no sé qué rollo tiene de verdad y se queja al aire. Lo que digo es que todas las personas son libres de sentarse donde uno quiere. Algunos se sientan, porque ellos les pagan y otros se sientan porque simplemente les da la gana”, comentó Andrea en conversación con Trome.

Por su parte, Magaly Medina ha preferido mantenerse distante y no quiere hablar más del tema. En comunicación con Infobae, la conductora de ‘Magaly TV: La Firme’ señaló que no ahondará en este caso.

“En toda mi vida, a mis enemigos los busco yo, no ellos a mí. No responderé sobre este tema”, expresó.

Andrea y su descripción de las personas tóxicas

En medio de estas respuestas públicas, Andrea Llosa sorprendió este domingo 19 de febrero con una publicación en las redes sociales. A través de sus historias de Instagram, Andrea Llosa compartió un momento de su fin de semana y comentó que estaba leyendo un libro.

“Me compré este libro ‘Más gente tóxica’. Estoy enganchada de verdad. Si pueden comprarlo les voy a contar de que se trata”, expresó al inicio. Tras ello, comentó que usa esta información por el tipo de trabajo que tiene, además del gusto por eso. “Más allá de que me interesan estos temas por el corte del programa, por ‘Nunca más’ y por ‘Andrea’. Además, porque soy coach certificada aunque pocos sepan. Me interesan, me fascinan todos estos temas”, agregó.

Pese a que señaló que utiliza esta obra como parte de su contenido, podría tratarse también de una nueva indirecta en contra de Magaly Medina.

“La idea es tener una personalidad equilibrada, lo que dice es claro: el tóxico no reconoce que es tóxico y por eso anda culpando a los demás. Pero describe todas las personalidades que tenemos ambos, las mujeres y hombres. El triangulador, el frustrado, el narcisista, el miedoso, el negativo, la obsesiva, que al final, todos tenemos un poco de cada uno, pero la idea es tener una personalidad equilibrada”, señaló con libro en mano.

Seguido, se explayó y habló sobre la culpa y las personas que se creen víctimas eternas. “Luego habla mucho sobre la culpa, esta bendita y maldita culpa que todos arrastramos en algún momento de nuestras vidas en la que tratamos de sacudirnos, pero es bien complicado y también de la victimización. Estas personas que sienten que son víctimas eternas y que al final no te ayuda a resolver nada porque te quedas ahí. Se los recomiendo”, finalizó.