Michelle Alexander destacó la actuación de Ethel Pozo en ‘Maricucha 2′: “Estoy contenta con su trabajo”

Michelle Alexander defiende actuación de Ethel Pozo. (Captura)

La reciente incursión de Ethel Pozo al elenco de la telenovela ‘Maricucha 2′ ha causado revuelo en la farándula peruana. La hija de Gisela Valcárcel interpretará a ‘Afrodita’, una mujer de Cajamarca que habría tenido una relación en el pasado con Vicente López Huamán, hermano mayor de Maricucha y quien es interpretado por Christian Domínguez.

Desde que se dio a conocer que la conductora aparecería en la teleserie, cientos de usuarios comenzaron a criticarla, pues se mostraron en desacuerdo de verla en el horario de la mañana y en la noche. Además, indicaron que su paso por la producción nacional es gracias a su madre y por ser esposa de uno de los directores.

Sin embargo, Michelle Alexander no se quedó callada y defendió la actuación de Ethel Pozo. La dueña de ‘Del Barrio Producciones’ no dudó en destacar el trabajo que viene haciendo la presentadora de ‘América Hoy’ dentro de la serie y aseguró que su personaje divertirá a los televidentes.

“Estoy contenta de trabajar con Ethel, como con cualquier buena actriz. Me parece chévere su personaje, sé que ella quería volver a la actuación y sigue preparándose. Lo ha hecho muy bien, tiene un personaje divertido”, dijo a Trome.

Asimismo, la productora nacional se refirió a los constantes ataques que está recibiendo su cuñada en las plataformas digitales. “La gente puede hablar lo que quiere, es libre de opinar, pero sé lo profesional que soy y sé cuándo escojo a mis actores y por qué los elijo. El personaje de Ethel es perfecto para ella”, agregó.

Cabe mencionar que, no es la primera vez que Ethel Pozo participa en alguna novela de ‘Del Barrio Producciones’. En 2022 le dio vida a una reportera y tuvo una corta aparición en uno de los capítulos de la segunda temporada de ‘Luz de Luna’, donde compartió escenas con actores reconocidos como André Silva, José Dammert, entre otros.

Ethel Pozo probándose sus vestuarios. Instagram

Por su parte, Ethel Pozo también habló de los comentarios negativos que viene recibiendo y reveló que en los últimos meses se ha estado preparando para interpretar cualquier papel. “Todo el mundo sabe qué hecho teatro, cine y vengo preparándome, ahora mismo acabo de terminar un taller con Bruno Odar para interpretar, para motivar y para causar sensaciones. Estoy chancona y estudiando todas las noches mis guiones para dar el 100 por ciento”.

“Yo decreté que este año me iba a dedicar a la actuación, por eso me metí al taller y por mi trabajo estudio de noche. Soy la más grande, la adulta y tengo compañeritos entre 18 y 22 años. Lo he retomado porque mi primer taller fue a los 18 años con Roberto Ángeles. Siempre se puede aprender y retomar porque no lo ejercido, nunca he estado en una novela”, agregó.