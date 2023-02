Ethel Pozo anunció que actuará en ‘Maricucha 2′ y la respuesta en redes no se hizo esperar

Ethel Pozo es criticada en redes sociales por anuncio de su aparición de novela. Del Barrio Producciones.

No la quieren ver más. Los cibernautas han criticado duramente a Ethel Pozo por anunciar que actuará en la segunda parte de la novela de América Televisión, ‘Maricucha’. Desde el momento que las redes sociales de la casa realizadora ‘Del Barrio Producciones’ publicó un video de lo que sería la prueba de vestuario del nuevo personaje de la hija de Gisela Valcárcel, las críticas no se han hecho esperar.

En el clip se puede ver cómo que maquillan y peinan a Ethel Pozo de acuerdo al perfil del personaje. Además, de la prueba de varios vestidos para saber con cuál realizará las escenas de grabación. “Hoy me voy a probar distintos looks para mi caracterización”, se le escucha decir a la conductora de televisión.

Usuarios critican a Ethel Pozo. Instagram

Sin embargo, los cibernautas no tomaron a bien su nueva participación en dicha novela, y es que señalan que Pozo no tendría formación como otras actrices y que por ser hija de Gisela Valcárcel y esposa de uno de los directores de la productora, le han dado los papeles en las novelas.

Varios de los comentario son con respecto que es muy hostigante verla de lunes a viernes como para verla también en otro horarios los mismos días.

“¿Es en serio?, ¿de lunes a viernes, en la mañana, domingos y ahora en la novela?.. no jxxn”, “¿Por ser hija de Gisela tiene programas y ahora que por ser cuñada de Michael Alexander estará en novelas? No pues, de L-V en el magazine. Domingos en su programa de su cocina y ahora aquí... solo falta verla en el Angelus”, fueron algunos de los comentarios.

Usuarios de las redes sociales critican a Ethel Pozo. Instagram.

Asimismo, comentaron que hay muchas actrices nacionales y con mayor experiencia que podrían dar vida al mencionado personaje en ‘Maricucha 2′.

“¿No hay otras actrices, qué pasa con el Del Barrio?”, “Deberían dar oportunidad a nuestros actores de verdad”, “Tantas actrices en el Perú... meten a Ethel jajaja, no hay presupuesto, solo le falta estar en el noticiero”, “Deben poner actrices, no improvisar”, “Ay no saben donde meterla... ya aburre que esté en todo pues, denle oportunidad a otros actores de verdad”, fue lo que dijeron otros usuarios.

Usuarios de las redes sociales critican a Ethel Pozo. Instagram.

¿Qué personaje interpretará Ethel Pozo en Maricucha 2?

De acuerdo a las redes sociales de la productora de Michelle Alexander, tendría relación con Vicente López Huamán, hermano mayor de Maricucha y quien es interpretado por Christian Domínguez, compañero en la conducción de Ethel Pozo.

Según el video de adelanto del programa de espectáculos de ‘Amor y Fuego’, se trataría de una novia del pasado de Vicente porque en las imágenes se ve que tiene un discusión con Teté (Ximena Díaz); sin embargo, hasta el momento no se podría confirmar cuál sería su papel.

Participación en ‘Luz de Luna’

Cabe recordar que no es la primera vez que participa en una de las novelas del Barrio Producciones. En el 2022 tuvo una corta participación en Luz de Luna, donde trabajo como reportera y compartió escena con André Silva, el León de la cumbia.

En una entrevista con Verónica Linares comentó que su primera experiencia como actriz fue en la película ‘Loco cielo de abril’, además de indicar que siempre tuvo el sueño de ser actriz, pero por temas de trabajo tuvo que postergarlo.

Después de que se divorció, asistió a múltiples convocatorias de extras. “Yo dije que tenía que volver a lo que me hace vibrar y toqué las puertas de Fiorella Rodríguez, Adolfo Aguilar, y les digo que me hagan un casting. Es así como agarré un papel en “Loco cielo de abril”. Fui muy feliz y desde ahí comencé a buscar. Hice cameos chiquitos”.

“Yo siempre he querido (ser actriz), pero cuesta así seas hija de famosa. ¡Quien me iba a llamar!”, agregó, para luego asegurar que Gisela Valcárcel no la podía ayudar con su productora, GV Producciones, porque no hacía ficción ni películas o series.