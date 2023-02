Actriz de ‘JB en ATV’ en ‘Nuestra Belleza Peruana’: Edith Santos, de 1.25 cm de estatura, peleará por la corona

Edith Santos será parte de 'Nuestra Belleza Peruana'.

La actriz Edith Santos se ha ganado el cariño del público gracias a sus interpretaciones en ‘JB en ATV’, sobre todo por su personaje ‘Johanna San Miguelito’, imitación de la conductora Johanna San Miguel. Esta vez enfrentará un nuevo reto, competirá junto con otras 18 candidatas al concurso ‘Nuestra Belleza Peruana’

“Edith es una linda chica y muy talentosa, lo importante es concientizar al mundo entero sobre la importancia del mensaje de inclusión en nuestra sociedad; donde las personas con algún tipo de enfermedad son ignoradas y relegadas a un segundo plano. Que el tamaño no sea un impedimento para cumplir tus metas”, expresó Massiel Vidal, presidenta de la corporación.

Por su parte, la comediante agradeció a la organizadora por la oportunidad. “Hola que tal, soy Edith Santos, tengo 28 años, represento al departamento de Lambayeque y siempre había soñado estar en un concurso de belleza. Y estoy enfocada para que todas las mujeres, no importa que sea chiquita, alta, gordita o flaquita, pero lo importante es lograr tu sueño. A veces las personas de talla baja o pequeña tienen miedo a salir adelante, lograr que uno se propone y yo quiero dar ese ejemplo para todas las personas que me ven. Hoy día me siento muy contenta acá en Nuestra Belleza Peruana”, se le puede escuchar a Edith Santos en un video.

‘Nuestra Belleza Peruana’ se realizará en Lima el 3 de marzo y cinco de las elegidas podrán competir a nivel internacional por una de estas 6 coronas: Miss Intercontinental, Top Model of the World, Miss Global, The Miss Globe, Miss Elite y Face of Humanity. Las flamantes ganadoras estarán al día siguiente en el programa ‘Porque hoy es sábado con Andrés’, que conduce en Panamericana TV, Andrés Hurtado.

Sobre el concurso ‘Nuestra Belleza Peruana’

Massiel Vidal es la presidenta de la corporación Nuestra Belleza Peruana, que existe oficialmente desde el año 2019, habiendo logrado: 1 corona o título internacional, 7 clasificaciones, 5 títulos como mejor traje típico y 1 título como mejor traje de noche.

“La belleza no solo engloba lo físico, nosotros buscamos darle la oportunidad a que todas puedan cumplir su deseo de ser una reina de belleza”, sostuvo la presidenta del certamen de belleza Massiel Vidal. Cabe mencionar, que es el primer concurso que resalta la belleza de la mujer peruana, por su raza y costumbres. En este 2023, el certamen promoverá la inclusión.

Edith Santos y sus 1.25 cm de talento

La actriz cómica cuenta con 1.25 cm. de estatura. En una entrevista con Karibeña, Edith Santos reveló que fue víctima de bullying cuando era adolescente. Sin embargo, supo salir adelante. A los 7 años, descubrió su amor por la comicidad.

“Todo empieza cuando tenía 7 años, mi mamá vendía desayunos en la puerta del circo y yo me dormía en su carretita. Un día, un payasito viene a tomar desayuno y me despierto, salgo de la carreta, me vio curiosita y nos regaló unos boletos para ir al circo… cuando fuimos y vi el espectáculo me encantó y empecé a trabajar en ese circo. Aparecí en ‘Mi famoso puede’ disfrazada de monjita y ahí me vio Jorge, luego me convocó para su programa”, contó en aquel entonces.

Actriz de ‘JB en ATV’ participará en certamen de belleza. ATV

Es en el programa de Jorge Benavides donde se le dio la responsabilidad de imitar a Johanna San Miguel, con el nombre de ‘Johanna San Miguelito’. Lejos de fastidiarse, la comediante cuenta que la conductora tomó con humor su interpretación.

“El encuentro fue maravilloso, yo no sabía que nos iban a juntar y cuando vio que estábamos vestidas igualitas se mató de risa, me dijo que estaba feliz de ver la imitación, que lo hago muy bien, es una gran artista y un gran personaje. Imitar a Johanna es un poco complicado porque para riéndose todo el tiempo y hace muchos gestos”, contó Edith Santos en aquella ocasión.