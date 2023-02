Avanza País contrató a empresa para capacitar a militantes|VIDEO: Punto Final

Avanza País declaró ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que realizó gastos de capacitaciones en el 2022 con el financiamiento público. Sin embargo, Punto Final reveló que estas inducciones nunca se realizaron e incluso afirmaron que estaría programada para inicios de marzo.

El partido político pagó S/465.000 a la empresa Global Perú Comunicaciones S.A.C. para que dicte capacitaciones a sus militantes, monto que fue cubierto por fondos públicos. La oficina donde figura como si dirección funciona un local de fotocopiadora.

Además, el dominical afirmó que la empresa fue creada 15 días antes de obtener esta contratación por cerca de medio millón de soles. El monto habría sido facturado por el partido político el 31 de diciembre del 2022. El encargado de firmar el formato donde se informa de tres pagos a la empresa fue Luis Reátegui Flores, secretario general de Avanza País.

Avanza País contrató a empresa para capacitar a militantes por casi medio millón de soles a solo 15 días de ser creada. Foto: Punto Final

En el 2022, la ONPE destinó S/1.4 millones por financiamiento público para la formación, investigación y capacitación de sus militancias. No obstante, no solo se trata de ello, sino también de que las capacitaciones aún no se realizan, a lo que el secretario general justificó el hecho.

“En realidad los cursos se iban a hacer a principios de este año, al final como es a nivel nacional; lamentablemente, hubo un problema y conciliamos con la empresa, (por lo que) el curso se dictará el 14 de marzo si no me equivoco”, respondió el también tesorero del partido.

El dueño de la empresa

El citado medio aseguró que el gerente de esta empresa, Alexis Pérez Romero, se dedica a la venta de zapatillas y gorras por redes sociales. El joven de 34 años sería un “creador de empresas”, debido a que en un solo día creó cuatro compañías a su nombre, pero con direcciones que no reside ni lo conocen.

El partido Avanza país realizó el pago cerca de medio millón de soles. Foto: Punto Final

Ante ello, Reátegui fue consultado sobre quién le recomendó la empresa para contratar los servicios de capacitación e indicó que se realizaron varias evaluaciones a otras compañías, pero finalmente esta quedó seleccionada.

“Yo tuve, bueno, le consulté a la ONPE y me dijeron que si el producto es bueno y está de acuerdo con el estándar que se necesita, no hay ningún impedimento legal”, mencionó Reátegui.

El especialista en derecho electoral, Jose Naupari, afirmó que la ONPE debe ser la encargada de fiscalizar los fondos públicos, a pesar de que se traslade a una entidad privada; es decir, a un partido político.

Otro partido

Por su parte, Renovación Popular, el partido con el cual Rafael López Aliaga se convirtió en el nuevo alcalde de Lima, también recibió fondos públicos. Sin embargo, reportó un pago de S/20.000 que iba destinado a Renzo Reggiardo, quien hoy es el teniente alcalde de la capital. Este monto se efectuó para brindar entrenamiento motivacional.

En este sentido, Reggiardo aceptó haber recibido el pago, pero afirmó que lo devolvió porque no llegó a dictar el taller. Sin embargo, esto no fue registrado por el partido político y lo anunció como “ejecutado”.