Diputados extranjeros se comunicaron con el Congreso para rechazar las declaraciones de sus presidentes

La congresista María del Carmen Alva habló acerca de las protestas en Perú. (Andina)

Desde la salida del expresidente Pedro Castillo en diciembre del 2022 -debido al golpe de Estado al que incurrió sin respaldo alguno- al menos seis mandatarios latinoamericanos han expresado su apoyo a la gestión castillista.

Estos son Andrés Manuel López Obrador (México), Luis Arce (Bolivia), Gustavo Petro (Colombia), Gabriel Boric (Chile), Xiomara Castro (Honduras) y Alberto Fernández (Argentina).

Este grupo también ha rechazado el Gobierno de Dina Boluarte, en más de una ocasión, pese a que la actual dignataria ingresó al Ejecutivo como vicepresidente de la república y, por ello, su ascenso en el cargo se produjo de forma constitucional.

Los citados Jefes de Estado también se han referido a la crisis política peruana -producida por las diversas protestas a nivel nacional que dejaron un saldo de 60 fallecidos- siendo el más constante en sus declaraciones el presidente mexicano López Obrador.

Sus acciones, sin embargo, no cuentan con el respaldo de las principales instituciones en sus países, según comentó la titular de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, María del Carmen Alva.

La congresista (Acción Popular) sostuvo a Infobae que ha recibido llamadas y otras comunicaciones, en distintas oportunidades, de funcionarios extranjeros que expresaron su malestar por los comentarios de sus líderes presidenciales.

“No creo que estén [avanzando en su discurso]. Me llaman diputados, senadores de México, de Chile, de Colombia , por esta situación, y todos están indignados con lo que están haciendo sus presidentes”, señaló.

La extitular del Legislativo también afirmó que estos dignatarios se aprovechan de la compleja situación peruana “para hacer una cortina de humo y, eventualmente, desviar las atenciones de todos los problemas que tienen en sus países”.

“[Los funcionarios públicos del exterior] no aceptan ese tipo de actitudes, me dicen que no los representan. Ellos están preocupados porque se pueden afectar las relaciones bilaterales con el Perú , aunque queda claro que eso no va a pasar. Tenemos empresas peruanas en todos esos países y estos tienen empresas en sus países en el Perú. Las relaciones comerciales van a seguir”, destacó.

Finalmente, la accipopulista se refirió a los últimos calificativos de AMLO a Boluarte (”espuria”) y recordó que este “no es un tema del pueblo mexicano, ni colombiano, entre otros, sino un tema de los presidentes que tienen actualmente y que están actuando realmente mal”.