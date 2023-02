Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso evaluará declarar persona no grata a AMLO

López Obrador tildó de "espuria" a la presidente Dina Boluarte. (REUTERS)

Las últimas declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha suscitado una nueva ola de cuestionamientos y críticas en su contra.

El mandatario mexicano -un acérrimo opinólogo sobre los asuntos internos del Perú- ya había sido considerado como un injerencista por Dina Boluarte hace unas semanas. Además, en diciembre del 2022 se autorizó expulsar al embajador mexicano Pablo Monroy del país.

Pese a ello, hace unos días, AMLO volvió a referirse al gobierno peruano y calificó a Boluarte -públicamente- como una “presidenta espuria”. Asimismo, insistió en cuestionar la legitimidad de su gestión pese a que la exvicepresidente asumió el cargo, vía sucesión constitucional, tras el golpe de Estado de Pedro Castillo.

Al respecto, y consultada por Infobae, la titular de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, María del Carmen Alva, señaló que se evaluará declarar persona no grata a López Obrador a través del grupo de trabajo.

“Ya es una vergüenza, de verdad. (...) Desde la comisión, nos hemos pronunciado (sobre las constantes injerencias), hemos hecho todo lo que podíamos hacer. Es un tema de gesto político (la declaración de persona ‘non grata’), lo hicimos con Gustavo Petro (presidente de Colombia)”, sostuvo.

En esta línea, debido a que los congresistas se encuentran en su semana de representación, la ex presidenta del Parlamento también precisó que se deberá esperar algunos días para que la Comisión de Relacionex Exteriores vuelva a sesionar.

“Todo se evalúa en la comisión que presido, como titular, elaboro las mociones respectivas y las presento en las sesiones. (...) Como estamos en semana de representación no me he reunido con mis asesores, las comisiones no están funcionando. (...) (La declaratoria de persona no grata) será un tema que se evaluará, por supuesto”, agregó.

Posteriormente, se refirió a la soberanía del país y aseguró que se ejercerá “una defensa de estos ataques” o intromisiones. “Eso no lo vamos a aceptar”, enfatizó.

Por otro lado, desde México, la Secretaría de Relaciones Exteriores lamentó la decisión de Dina Boluarte sobre el retiro del embajador peruano.

Mediante un comunicado, la institución señaló que mantendrán “su nivel de representación diplomática y consular para promover los vínculos” entre ambos países. Asimismo, reiteró su “convición de mantener abiertos los canales de comunicación diplomáticos en beneficio de ambas sociedades”.

Alva Prieto pertenece a la bancada de Acción Popular.

Condena intromisiones

En otro momento, la también congresista de Acción Popular también saludó la decisión adoptada por el Ejecutivo, el último viernes 24, que retira al embajador peruano Gerardo Talavera de México.

En este contexto, lamentó que diversos dignatarios de América Latina -en el transcurso de los últimos meses- persistan en desconocer la medida dictatorial de Castillo Terrones e incluso cuestionen la legitimidad del Gobierno de Boluarte.

“Estamos siendo muy activos: la Comisión de Relaciones Exteriores, que siempre ha sido la más tranquila, ahora es la que más trabajo tiene. Hemos sido los primeros en pronunciarnos, en su momento, ante la clara injerencia de estos mandatarios que no reconocen a la presidente Dina Boluarte, defienden al golpista Castillo y que, además, forman un grupo de amigos al que evidentemente los une un tema ideológico”, destacó.

Sobre ello, también consideró que la crisis política peruana es utilizada por estos funcionarios “para hacer una cortina de humo y desviar las atenciones de todos los problemas que tienen en su país”.

“En vez de preocuparse de nuestro país y de defender al golpista Pedro Castillo, deberían de preocuparse por sus países. Bastantes problemas tienen en Colombia con las marchas o en México, donde tampoco lo quieren a AMLO (...) Dicen que hay países que ya se han calmado, pero sabemos que han dado declaraciones desubicadas y ofensivas a nuestro país”, puntualizó.