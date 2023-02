Magaly Medina y su indirecta a Anthony Aranda: “Calculen cuánto gano por bailar sin coreografía”

Magaly Medina y su indirecta a Anthony Aranda | Magaly TV: La Firme

Magaly Medina no dudó en responder con todo a Anthony Aranda luego de que la tildara de mentirosa por la emisión de un informe en el que se muestra el supuesto sueldo que gana al mes. Esta información molestó al novio de Melissa Paredes, quien aseguró que es falso todo lo que se dice y que él percibe otros ingresos.

Tras la emisión de la nota, Anthony Aranda se pronunció a través de sus redes sociales y aclaró que no le afectaba lo dicho, pero la llamó mentirosa y señaló que la conductora solo tendría intención de hacerle daño.

“¿Y ahora quién quedó como mentiroso, señora? Me parece fatal que haya utilizado al señor Denis Montejo, un coreógrafo prestigioso, respetable y profesional, para editar sus videos para hacer mal. ¿Yo qué le he hecho a usted, señora? No entiendo, yo no entiendo. (...) En el Perú ya nadie le cree. Deje de mentir, por favor. Ya cánsese un poquito”, señaló el popular ‘Activador’.

Incluso, retó a la conductora a que le pregunte directamente cuántos son sus ingresos. “Si tiene alguna pregunta, si tiene algo que preguntarme a mí, acérquese. Dime, Anthony, ¿cuánto ganas? Porque la verdad estoy como loca para desprestigiarte y te puedo decir, obvio no lo vas a sacar porque no te va a convenir. Pero bueno, ya cánsese un poquito, señora. ¿Quién quedó como mentiroso, como siempre? Usted”, agregó.

Anthony Aranda responde a Magaly Medina después de exponer su supuesto sueldo mensual.

Magaly Medina respondió en su programa

Fiel a su estilo, Magaly Medina dio una respuesta a Anthony Aranda. Al inicio de su programa del 23 de febrero, la ‘Urraca’ comenzó bailando como es de costumbre, pero esta vez lo hizo por unos minutos más para dar un curioso mensaje.

La figura de ATV lanzó una dura indirecta al bailarín haciendo mofa de los precios que había dado el día anterior sobre el pago que se hace a los expertos en la danza.

“Una hora al día 100 soles, saquen la cuenta cuanto al mes gano. Y no bailo ni michi y no tengo coreografía, nada, dos pies izquierdos. Horario estelar de la televisión peruana, 25 años y me falta el aire y eso que entreno todos los días jajaja”, expresó la conductora.

Magaly Medina respondió a Anthony Aranda.

¿Qué dice el informe de Magaly Medina?

Magaly TV La Firme presentó un informe donde se revelaba el supuesto sueldo de Anthony Aranda. Asimismo, desmintieron que el bailarín sea uno de los directores de la escuela de baile Montejo.

Según la nota, Anthony Aranda cobra 100 soles por clase, y sus horarios son los lunes, miércoles y viernes. Según esto, el coreógrafo ganaría 2400 soles. Sus ingresos extras dependerías de clases extras, dependiendo de alguna competencia. En total sumaría poco más de 3 mil soles.